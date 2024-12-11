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В Сумах прогремели взрывы

В Сумах прогремели взрывы - РИА Новости, 11.12.2024

В Сумах прогремели взрывы

Взрывы прогремели в среду в городе Сумы на севере Украины, сообщает местное издание "Страна.ua". РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T21:36

2024-12-11T21:36

2024-12-11T21:36

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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Взрывы прогремели в среду в городе Сумы на севере Украины, сообщает местное издание "Страна.ua". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области воздушная тревога не объявлена. "Сообщают о взрывах в Сумах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

сумы

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