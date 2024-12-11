https://ria.ru/20241211/ukraina-1988602981.html

Шведская оборонная компания Saab намерена открыть производство на Украине

Шведская оборонная компания Saab намерена открыть производство на Украине - РИА Новости, 11.12.2024

Шведская оборонная компания Saab намерена открыть производство на Украине

Шведский производитель вооружения Saab намерен начать производство на Украине, заявил генеральный директор Saab Микаэль Йоханссон. РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T14:16

2024-12-11T14:16

2024-12-11T14:19

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Шведский производитель вооружения Saab намерен начать производство на Украине, заявил генеральный директор Saab Микаэль Йоханссон. "Мы находимся в процессе, мы также хотели бы обосноваться на Украине и сотрудничать с украинскими компаниями", - сказал он в эфире Sveriges Radio. По его словам, Saab может заработать на Украине уже в 2025 году. Йоханссон сообщил, что на данный момент задача Saab состоит в том, чтобы найти подходящих партнеров и определиться с местом будущего производства. Глава концерна при этом добавил, что для того, чтобы Saab начал производить вооружение на Украине, необязательно дожидаться окончания конфликта. Отвечая на вопрос о производстве истребителей JAS Gripen, Йоханссон заявил, что это "политическое решение". Как пояснило Sveriges Radio, производство Gripen на Украине маловероятно в том числе из-за того, что ряд стран НАТО поставляет Киеву истребители F-16. Saab проектирует, производит и обслуживает системы в области аэронавтики, вооружения, управления и контроля, датчиков и подводных систем. Штаб-квартира Saab находится в Швеции. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241026/zavod-1980268873.html

https://ria.ru/20241104/nato-1981837552.html

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в мире, технологии, украина, россия, киев, сергей лавров, нато, f-16