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Путин пригласил к совместной работе в области ИИ ученых со всего мира - РИА Новости, 11.12.2024
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17:50 11.12.2024 (обновлено: 17:59 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/uchenye-1988656387.html
Путин пригласил к совместной работе в области ИИ ученых со всего мира
Путин пригласил к совместной работе в области ИИ ученых со всего мира - РИА Новости, 11.12.2024
Путин пригласил к совместной работе в области ИИ ученых со всего мира
Россия приглашает к совместной работе в области искусственного интеллекта ученых со всего мира, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T17:50
2024-12-11T17:59
россия
технологии
владимир путин
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Россия приглашает к совместной работе в области искусственного интеллекта ученых со всего мира, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы приглашаем к совместной работе и ученых со всего мира", - сказал глава государства на Международной конференции по искусственному интеллекту.Путин также предложил провести в России стратегическую сессию о будущем искусственного интеллекта, чтобы подумать, в каком направлении будут дальше развиваться "такие мощные технологии".
https://ria.ru/20241211/tehnologii-1988659165.html
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россия, технологии, владимир путин
Россия, Технологии, Владимир Путин
Путин пригласил к совместной работе в области ИИ ученых со всего мира

Путин: Россия приглашает к совместной работе в области ИИ ученых со всего мира

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время осмотра выставки разработок в сфере искусственного интеллекта на конференции Сбербанка по искусственному интеллекту
Президент РФ Владимир Путин во время осмотра выставки разработок в сфере искусственного интеллекта на конференции Сбербанка по искусственному интеллекту - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин во время осмотра выставки разработок в сфере искусственного интеллекта на конференции Сбербанка по искусственному интеллекту
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Россия приглашает к совместной работе в области искусственного интеллекта ученых со всего мира, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы приглашаем к совместной работе и ученых со всего мира", - сказал глава государства на Международной конференции по искусственному интеллекту.
Путин также предложил провести в России стратегическую сессию о будущем искусственного интеллекта, чтобы подумать, в каком направлении будут дальше развиваться "такие мощные технологии".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
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