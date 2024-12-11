https://ria.ru/20241211/uchenye-1988656387.html

Путин пригласил к совместной работе в области ИИ ученых со всего мира

Путин пригласил к совместной работе в области ИИ ученых со всего мира - РИА Новости, 11.12.2024

Путин пригласил к совместной работе в области ИИ ученых со всего мира

Россия приглашает к совместной работе в области искусственного интеллекта ученых со всего мира, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T17:50

2024-12-11T17:50

2024-12-11T17:59

россия

технологии

владимир путин

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Россия приглашает к совместной работе в области искусственного интеллекта ученых со всего мира, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы приглашаем к совместной работе и ученых со всего мира", - сказал глава государства на Международной конференции по искусственному интеллекту.Путин также предложил провести в России стратегическую сессию о будущем искусственного интеллекта, чтобы подумать, в каком направлении будут дальше развиваться "такие мощные технологии".

https://ria.ru/20241211/tehnologii-1988659165.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, технологии, владимир путин