https://ria.ru/20241211/uchenye-1988656387.html
Путин пригласил к совместной работе в области ИИ ученых со всего мира
Путин пригласил к совместной работе в области ИИ ученых со всего мира - РИА Новости, 11.12.2024
Путин пригласил к совместной работе в области ИИ ученых со всего мира
Россия приглашает к совместной работе в области искусственного интеллекта ученых со всего мира, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T17:50
2024-12-11T17:50
2024-12-11T17:59
россия
технологии
владимир путин
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Россия приглашает к совместной работе в области искусственного интеллекта ученых со всего мира, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы приглашаем к совместной работе и ученых со всего мира", - сказал глава государства на Международной конференции по искусственному интеллекту.Путин также предложил провести в России стратегическую сессию о будущем искусственного интеллекта, чтобы подумать, в каком направлении будут дальше развиваться "такие мощные технологии".
https://ria.ru/20241211/tehnologii-1988659165.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, технологии, владимир путин
Россия, Технологии, Владимир Путин
Путин пригласил к совместной работе в области ИИ ученых со всего мира
Путин: Россия приглашает к совместной работе в области ИИ ученых со всего мира
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Россия приглашает к совместной работе в области искусственного интеллекта ученых со всего мира, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы приглашаем к совместной работе и ученых со всего мира", - сказал глава государства на Международной конференции по искусственному интеллекту.
Путин также предложил провести в России стратегическую сессию о будущем искусственного интеллекта, чтобы подумать, в каком направлении будут дальше развиваться "такие мощные технологии".