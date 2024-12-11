https://ria.ru/20241211/uchebniki-1988580186.html
В России появились первые учебники по ИИ для школьников
В России появились первые учебники по ИИ для школьников - РИА Новости, 11.12.2024
В России появились первые учебники по ИИ для школьников
В России выпустили первые учебные пособия "Искусственный интеллект" для школьников 5-9 классов, сообщили РИА Новости в пресс-службе издательства "Просвещение". РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T12:41
2024-12-11T12:41
2024-12-11T14:06
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россия
просвещение
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. В России выпустили первые учебные пособия "Искусственный интеллект" для школьников 5-9 классов, сообщили РИА Новости в пресс-службе издательства "Просвещение". "Пособия призваны сформировать у детей и педагогов реалистичное представление о том, что такое искусственный интеллект, какое место он занимает в нашей повседневной жизни и почему является не угрозой, а помощником для людей", — говорится в заявлении.Как отметили в пресс-службе, в учебнике можно найти актуальную информацию о работе ИИ, взаимодействии с ним специалистов и сферах его применения. В авторский коллектив вошли более 30 ведущих российских разработчиков технологий искусственного интеллекта. Пособие содержит тексты и задания различных форматов, а также цифровое дополнение. Каждый тематический модуль начинается мотивационным комиксом, что позволяет в легкой форме погрузить детей в чтение, резюмировали в издательстве.
https://ria.ru/20241015/universitety-1977969807.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, просвещение , образование - общество, технологии
Общество, Россия, Просвещение , Образование - Общество, Технологии
В России появились первые учебники по ИИ для школьников
В России выпустили первые учебные пособия "Искусственный интеллект"
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. В России выпустили первые учебные пособия "Искусственный интеллект" для школьников 5-9 классов, сообщили РИА Новости в пресс-службе издательства "Просвещение".
«
"Пособия призваны сформировать у детей и педагогов реалистичное представление о том, что такое искусственный интеллект, какое место он занимает в нашей повседневной жизни и почему является не угрозой, а помощником для людей", — говорится в заявлении.
Как отметили в пресс-службе, в учебнике можно найти актуальную информацию о работе ИИ, взаимодействии с ним специалистов и сферах его применения. В авторский коллектив вошли более 30 ведущих российских разработчиков технологий искусственного интеллекта.
Пособие содержит тексты и задания различных форматов, а также цифровое дополнение. Каждый тематический модуль начинается мотивационным комиксом, что позволяет в легкой форме погрузить детей в чтение, резюмировали в издательстве.