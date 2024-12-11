Рейтинг@Mail.ru
В России появились первые учебники по ИИ для школьников - РИА Новости, 11.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:41 11.12.2024 (обновлено: 14:06 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/uchebniki-1988580186.html
В России появились первые учебники по ИИ для школьников
В России появились первые учебники по ИИ для школьников - РИА Новости, 11.12.2024
В России появились первые учебники по ИИ для школьников
В России выпустили первые учебные пособия "Искусственный интеллект" для школьников 5-9 классов, сообщили РИА Новости в пресс-службе издательства "Просвещение". РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T12:41
2024-12-11T14:06
общество
россия
просвещение
образование - общество
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988578477_0:447:732:859_1920x0_80_0_0_4d5f5b5c77e04d1386cf200e65fa7102.jpg
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. В России выпустили первые учебные пособия "Искусственный интеллект" для школьников 5-9 классов, сообщили РИА Новости в пресс-службе издательства "Просвещение". &quot;Пособия призваны сформировать у детей и педагогов реалистичное представление о том, что такое искусственный интеллект, какое место он занимает в нашей повседневной жизни и почему является не угрозой, а помощником для людей&quot;, — говорится в заявлении.Как отметили в пресс-службе, в учебнике можно найти актуальную информацию о работе ИИ, взаимодействии с ним специалистов и сферах его применения. В авторский коллектив вошли более 30 ведущих российских разработчиков технологий искусственного интеллекта. Пособие содержит тексты и задания различных форматов, а также цифровое дополнение. Каждый тематический модуль начинается мотивационным комиксом, что позволяет в легкой форме погрузить детей в чтение, резюмировали в издательстве.
https://ria.ru/20241015/universitety-1977969807.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988578477_0:378:732:927_1920x0_80_0_0_aeb38c8e62c2585bb3db9922fea40c25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, просвещение , образование - общество, технологии
Общество, Россия, Просвещение , Образование - Общество, Технологии
В России появились первые учебники по ИИ для школьников

В России выпустили первые учебные пособия "Искусственный интеллект"

© ПросвещениеОбложка учебного пособия "Искусственный интеллект"
Обложка учебного пособия Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© Просвещение
Обложка учебного пособия "Искусственный интеллект"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. В России выпустили первые учебные пособия "Искусственный интеллект" для школьников 5-9 классов, сообщили РИА Новости в пресс-службе издательства "Просвещение".
«

"Пособия призваны сформировать у детей и педагогов реалистичное представление о том, что такое искусственный интеллект, какое место он занимает в нашей повседневной жизни и почему является не угрозой, а помощником для людей", — говорится в заявлении.

Как отметили в пресс-службе, в учебнике можно найти актуальную информацию о работе ИИ, взаимодействии с ним специалистов и сферах его применения. В авторский коллектив вошли более 30 ведущих российских разработчиков технологий искусственного интеллекта.
Пособие содержит тексты и задания различных форматов, а также цифровое дополнение. Каждый тематический модуль начинается мотивационным комиксом, что позволяет в легкой форме погрузить детей в чтение, резюмировали в издательстве.
Студентка во время работы над проектом - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
Университеты будущего: как меняется инженерное образование
15 октября, 13:39
 
ОбществоРоссияПросвещениеОбразование - ОбществоТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала