Житель Хабаровского края, забивший поленом свою дочь, получил срок
Житель Хабаровского края, забивший поленом свою двухлетнюю дочь, получил срок
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 11 дек - РИА Новости. Отца, забившего поленом и изрезавшего свою 2-летнюю дочь, которая в итоге умерла в Хабаровском крае прошлой весной, осудили к 17 годам колонии строгого режима, сообщает СУСК по региону.
Весной 2023 года следственное управление сообщало, что пьяный житель поселка 52-й километр в районе имени Лазо в ночь с 1 на 2 апреля, усомнившись в отцовстве, избил свою двухлетнюю дочь поленом, нанес не менее 30 ударов ножом по телу ребенка. Она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии, сообщал позже краевой минздрав. Было заведено дело о покушении на убийство. Как выяснилось, мужчина ранее проходил лечение в психоневрологическом диспансере, стоял на учете у психиатра и нарколога, но семья на профилактическом учете не состояла.
Как сообщает прокуратура региона, спустя три недели девочка скончалась в реанимационном отделении больницы от закрытой черепно-мозговой травмы, приведшей к комплексу осложнений.
"Доказательства признаны судом достаточными для постановления обвинительного приговора в отношении 37-летнего мужчины. Он признан виновным по пунктам "в", "д" части 2 ст. 105 УК РФ (убийство)... Назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что мужчина по результатам проведенной судебно-медицинской экспертизы признан вменяемым. Вину подсудимый не признал.
В Таганроге арестовали женщину, убившую своего ребенка
27 ноября, 11:35