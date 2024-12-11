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В Тюменской области нет межэтнической напряженности - РИА Новости, 11.12.2024
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Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
17:43 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/tyumen-1988652868.html
В Тюменской области нет межэтнической напряженности
В Тюменской области нет межэтнической напряженности - РИА Новости, 11.12.2024
В Тюменской области нет межэтнической напряженности
В Тюменской области стабильная ситуация в сфере межнациональных отношений, межэтнической напряженности нет, к такому выводу пришли участники координационного... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T17:43
2024-12-11T17:43
тюменская область
тюменская область
россия
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 11 дек – РИА Новости. В Тюменской области стабильная ситуация в сфере межнациональных отношений, межэтнической напряженности нет, к такому выводу пришли участники координационного совета по вопросам гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений, сообщает пресс-служба главы региона. Очередное заседание совета под председательством главы региона Александра Моора было посвящено теме эффективности взаимодействия между органами власти и национально-культурными объединениями, участие в нем приняли представители таких сообществ. "В Тюменской области живут представители самых разных национальностей, и мы с вами вместе создаем историю нашего региона. Благодарю вас за продуктивную работу в 2024 году… Благодаря нашей с вами командной работе в Тюменской области нет проблем с этнокультурным разнообразием, отсутствует межэтническая напряженность", – цитирует обращенные к участникам встречи слова губернатора его пресс-служба. Моор подчеркнул, что помощь по адаптации должна в первую очередь направляться тем иностранцам, "кто связывает с Россией свое будущее, готов трудиться ради ее блага и процветания". Такие проекты в регионе реализуются, они направлены на снижение конфликтного потенциала в миграционной среде и повышение интеграции иностранных граждан в тюменское сообщество. Что касается незаконной миграции, то в этом году в регионе почти на шесть процентов больше проводится рейдов для борьбы с нею, выявлено свыше 8,8 тысячи правонарушений, по суду выдворено за пределы страны около 1,5 тысячи иностранцев. Директор департамента по общественным связям Ирина Широкова и руководитель Духовного управления мусульман Тюменской области муфтий Зиннат Садыков рассказали о работе по противодействию радикальным националистическим и экстремистским идеям среди молодежи. Профилактика ведется на пятидесяти площадках, в том числе в соцсети "ВКонтакте", с общим охватом публикаций более 23 миллионов человек. Заслушав доклады, губернатор поручил усилить меры противодействия экстремизму среди молодежи. В целом участники заседания отметили стабильность в межэтнических и межрелигиозных отношениях.
https://ria.ru/20241211/bezopasnost-1988595375.html
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тюменская область, россия, александр моор
Тюменская область, Тюменская область, Россия, Александр Моор
В Тюменской области нет межэтнической напряженности

Моор: в Тюменской области стабильная ситуация в сфере межнациональных отношений

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкТюмень
Тюмень - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ТЮМЕНЬ, 11 дек – РИА Новости. В Тюменской области стабильная ситуация в сфере межнациональных отношений, межэтнической напряженности нет, к такому выводу пришли участники координационного совета по вопросам гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений, сообщает пресс-служба главы региона.
Очередное заседание совета под председательством главы региона Александра Моора было посвящено теме эффективности взаимодействия между органами власти и национально-культурными объединениями, участие в нем приняли представители таких сообществ.
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Тюменской области живут представители самых разных национальностей, и мы с вами вместе создаем историю нашего региона. Благодарю вас за продуктивную работу в 2024 году… Благодаря нашей с вами командной работе в Тюменской области нет проблем с этнокультурным разнообразием, отсутствует межэтническая напряженность", – цитирует обращенные к участникам встречи слова губернатора его пресс-служба.
Моор подчеркнул, что помощь по адаптации должна в первую очередь направляться тем иностранцам, "кто связывает с Россией свое будущее, готов трудиться ради ее блага и процветания". Такие проекты в регионе реализуются, они направлены на снижение конфликтного потенциала в миграционной среде и повышение интеграции иностранных граждан в тюменское сообщество.
Что касается незаконной миграции, то в этом году в регионе почти на шесть процентов больше проводится рейдов для борьбы с нею, выявлено свыше 8,8 тысячи правонарушений, по суду выдворено за пределы страны около 1,5 тысячи иностранцев.
Директор департамента по общественным связям Ирина Широкова и руководитель Духовного управления мусульман Тюменской области муфтий Зиннат Садыков рассказали о работе по противодействию радикальным националистическим и экстремистским идеям среди молодежи. Профилактика ведется на пятидесяти площадках, в том числе в соцсети "ВКонтакте", с общим охватом публикаций более 23 миллионов человек.
Заслушав доклады, губернатор поручил усилить меры противодействия экстремизму среди молодежи. В целом участники заседания отметили стабильность в межэтнических и межрелигиозных отношениях.
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