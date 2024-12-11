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Reuters узнало о планах Трампа на первый день после возвращения в Белый дом - РИА Новости, 11.12.2024
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15:37 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/trump-1988621176.html
Reuters узнало о планах Трампа на первый день после возвращения в Белый дом
Reuters узнало о планах Трампа на первый день после возвращения в Белый дом - РИА Новости, 11.12.2024
Reuters узнало о планах Трампа на первый день после возвращения в Белый дом
Победивший в президентских выборах США Дональд Трамп намерен произвести фурор, подписав более 25 указов и директив в первый день своего возвращения в Белый дом... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T15:37
2024-12-11T15:37
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Победивший в президентских выборах США Дональд Трамп намерен произвести фурор, подписав более 25 указов и директив в первый день своего возвращения в Белый дом 20 января, чтобы значительно изменить государственную политику в сферах миграции, энергетики, образования и других областях, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. "В первый день своего пребывания в должности 20 января Дональд Трамп планирует выпустить более 25 указов и распоряжений, стремясь кардинально изменить политику правительства США по различным вопросам - от иммиграции до энергетики. Два источника, знакомые с ситуацией, сообщили, что Трамп сказал своей команде, что хочет произвести "фурор" своими указами в первый день", - говорится в материале. По данным Рейтер, среди предполагаемых мер ужесточение миграционной политики: расширение полномочий сотрудников иммиграционной службы, возобновление строительства стены на границе с Мексикой, а также отправка дополнительных военных на южную границу. Кроме того, планируется увеличить добычу нефти и газа, что соответствует предвыборным обещаниям Трампа. В образовательной сфере инициативы, согласно информации источников, могут включать запрет финансирования школ, преподающих критическую расовую теорию, и отмену антидискриминационных мер для трансгендерных студентов. Также рассматриваются изменения, касающиеся федеральных подрядчиков, включая ограничения на проведение тренингов по вопросам разнообразия. Как узнало агентство, работа над указами координируется давним советником Трампа Стивеном Миллером и рядом аналитических центров, включая America First Policy Institute и Heritage Foundation. Источники Рейтер отмечают, что часть указов будет подписана в последующие дни и недели после инаугурации.
https://ria.ru/20241107/tramp-1982300685.html
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в мире, сша, мексика, дональд трамп, стивен миллер, heritage foundation, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Мексика, Дональд Трамп, Стивен Миллер, Heritage Foundation, Выборы президента США — 2024
Reuters узнало о планах Трампа на первый день после возвращения в Белый дом

Reuters: Трамп подпишет 25 указов в первый день своего возвращения в Белый дом

© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Победивший в президентских выборах США Дональд Трамп намерен произвести фурор, подписав более 25 указов и директив в первый день своего возвращения в Белый дом 20 января, чтобы значительно изменить государственную политику в сферах миграции, энергетики, образования и других областях, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
"В первый день своего пребывания в должности 20 января Дональд Трамп планирует выпустить более 25 указов и распоряжений, стремясь кардинально изменить политику правительства США по различным вопросам - от иммиграции до энергетики. Два источника, знакомые с ситуацией, сообщили, что Трамп сказал своей команде, что хочет произвести "фурор" своими указами в первый день", - говорится в материале.
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По данным Рейтер, среди предполагаемых мер ужесточение миграционной политики: расширение полномочий сотрудников иммиграционной службы, возобновление строительства стены на границе с Мексикой, а также отправка дополнительных военных на южную границу. Кроме того, планируется увеличить добычу нефти и газа, что соответствует предвыборным обещаниям Трампа.
В образовательной сфере инициативы, согласно информации источников, могут включать запрет финансирования школ, преподающих критическую расовую теорию, и отмену антидискриминационных мер для трансгендерных студентов. Также рассматриваются изменения, касающиеся федеральных подрядчиков, включая ограничения на проведение тренингов по вопросам разнообразия.
Как узнало агентство, работа над указами координируется давним советником Трампа Стивеном Миллером и рядом аналитических центров, включая America First Policy Institute и Heritage Foundation. Источники Рейтер отмечают, что часть указов будет подписана в последующие дни и недели после инаугурации.
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