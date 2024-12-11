https://ria.ru/20241211/trump-1988621176.html

Reuters узнало о планах Трампа на первый день после возвращения в Белый дом

Reuters узнало о планах Трампа на первый день после возвращения в Белый дом - РИА Новости, 11.12.2024

Reuters узнало о планах Трампа на первый день после возвращения в Белый дом

Победивший в президентских выборах США Дональд Трамп намерен произвести фурор, подписав более 25 указов и директив в первый день своего возвращения в Белый дом... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T15:37

2024-12-11T15:37

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Победивший в президентских выборах США Дональд Трамп намерен произвести фурор, подписав более 25 указов и директив в первый день своего возвращения в Белый дом 20 января, чтобы значительно изменить государственную политику в сферах миграции, энергетики, образования и других областях, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. "В первый день своего пребывания в должности 20 января Дональд Трамп планирует выпустить более 25 указов и распоряжений, стремясь кардинально изменить политику правительства США по различным вопросам - от иммиграции до энергетики. Два источника, знакомые с ситуацией, сообщили, что Трамп сказал своей команде, что хочет произвести "фурор" своими указами в первый день", - говорится в материале. По данным Рейтер, среди предполагаемых мер ужесточение миграционной политики: расширение полномочий сотрудников иммиграционной службы, возобновление строительства стены на границе с Мексикой, а также отправка дополнительных военных на южную границу. Кроме того, планируется увеличить добычу нефти и газа, что соответствует предвыборным обещаниям Трампа. В образовательной сфере инициативы, согласно информации источников, могут включать запрет финансирования школ, преподающих критическую расовую теорию, и отмену антидискриминационных мер для трансгендерных студентов. Также рассматриваются изменения, касающиеся федеральных подрядчиков, включая ограничения на проведение тренингов по вопросам разнообразия. Как узнало агентство, работа над указами координируется давним советником Трампа Стивеном Миллером и рядом аналитических центров, включая America First Policy Institute и Heritage Foundation. Источники Рейтер отмечают, что часть указов будет подписана в последующие дни и недели после инаугурации.

https://ria.ru/20241107/tramp-1982300685.html

https://ria.ru/20241124/naznacheniya-1985343595.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, мексика, дональд трамп, стивен миллер, heritage foundation, выборы президента сша — 2024