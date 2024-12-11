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Путин рассказал о востребованности российского опыта в применении ИИ
Путин рассказал о востребованности российского опыта в применении ИИ - РИА Новости, 11.12.2024
Путин рассказал о востребованности российского опыта в применении ИИ
Опыт России в практическом применении технологий искусственного интеллекта востребован в разных странах мира, партнеры РФ формируют перспективные секторы... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T18:03
2024-12-11T18:03
2024-12-11T18:03
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Опыт России в практическом применении технологий искусственного интеллекта востребован в разных странах мира, партнеры РФ формируют перспективные секторы экономики и внедряют инновации, заявил президент России Владимир Путин. Путин в среду прибыл в центральный офиса "Сбера" в Москве, где осматривает выставку разработок в сфере ИИ. "Опыт нашей страны в практическом применении искусственного интеллекта востребован в разных странах мира. Сегодня государства Азии, Африки, Латинской Америки, наши партнеры из СНГ, ЕврАзЭС, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС, других объединений формируют перспективные секторы экономики, внедряют инновации. Их общее стремление к развитию Россия, безусловно, разделяет и поддерживает. Отечественные российские компании намерены и дальше создавать продукты и услуги на основе искусственного интеллекта и для себя, и для всего мира", - сказал глава государства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, москва, азия, владимир путин, сбер, снг, евразийский экономический союз
Технологии, Россия, Москва, Азия, Владимир Путин, Сбер, СНГ, Евразийский экономический союз
Путин рассказал о востребованности российского опыта в применении ИИ
Путин: опыт РФ в практическом применении ИИ востребован в разных странах мира