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Путин рассказал о востребованности российского опыта в применении ИИ - РИА Новости, 11.12.2024
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18:03 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/tekhnologii-1988661117.html
Путин рассказал о востребованности российского опыта в применении ИИ
Путин рассказал о востребованности российского опыта в применении ИИ - РИА Новости, 11.12.2024
Путин рассказал о востребованности российского опыта в применении ИИ
Опыт России в практическом применении технологий искусственного интеллекта востребован в разных странах мира, партнеры РФ формируют перспективные секторы... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T18:03
2024-12-11T18:03
технологии
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москва
азия
владимир путин
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Опыт России в практическом применении технологий искусственного интеллекта востребован в разных странах мира, партнеры РФ формируют перспективные секторы экономики и внедряют инновации, заявил президент России Владимир Путин. Путин в среду прибыл в центральный офиса "Сбера" в Москве, где осматривает выставку разработок в сфере ИИ. "Опыт нашей страны в практическом применении искусственного интеллекта востребован в разных странах мира. Сегодня государства Азии, Африки, Латинской Америки, наши партнеры из СНГ, ЕврАзЭС, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС, других объединений формируют перспективные секторы экономики, внедряют инновации. Их общее стремление к развитию Россия, безусловно, разделяет и поддерживает. Отечественные российские компании намерены и дальше создавать продукты и услуги на основе искусственного интеллекта и для себя, и для всего мира", - сказал глава государства.
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технологии, россия, москва, азия, владимир путин, сбер, снг, евразийский экономический союз
Технологии, Россия, Москва, Азия, Владимир Путин, Сбер, СНГ, Евразийский экономический союз
Путин рассказал о востребованности российского опыта в применении ИИ

Путин: опыт РФ в практическом применении ИИ востребован в разных странах мира

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанк Владимир Путин
 Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Опыт России в практическом применении технологий искусственного интеллекта востребован в разных странах мира, партнеры РФ формируют перспективные секторы экономики и внедряют инновации, заявил президент России Владимир Путин.
Путин в среду прибыл в центральный офиса "Сбера" в Москве, где осматривает выставку разработок в сфере ИИ.
"Опыт нашей страны в практическом применении искусственного интеллекта востребован в разных странах мира. Сегодня государства Азии, Африки, Латинской Америки, наши партнеры из СНГ, ЕврАзЭС, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС, других объединений формируют перспективные секторы экономики, внедряют инновации. Их общее стремление к развитию Россия, безусловно, разделяет и поддерживает. Отечественные российские компании намерены и дальше создавать продукты и услуги на основе искусственного интеллекта и для себя, и для всего мира", - сказал глава государства.
Президент РФ Владимир Путин посещает выставку Российского фонда прямых инвестиций в рамках Делового форума БРИКС в Москве. Слева: тестировщик Максим Емец играет на электрогитаре с помощью бионического протеза Манифесто кисть производства российской компании Моторика - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
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ТехнологииРоссияМоскваАзияВладимир ПутинСберСНГЕвразийский экономический союз
 
 
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