https://ria.ru/20241211/tekhnologii-1988661117.html

Путин рассказал о востребованности российского опыта в применении ИИ

Путин рассказал о востребованности российского опыта в применении ИИ - РИА Новости, 11.12.2024

Путин рассказал о востребованности российского опыта в применении ИИ

Опыт России в практическом применении технологий искусственного интеллекта востребован в разных странах мира, партнеры РФ формируют перспективные секторы... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T18:03

2024-12-11T18:03

2024-12-11T18:03

технологии

россия

москва

азия

владимир путин

сбер

снг

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Опыт России в практическом применении технологий искусственного интеллекта востребован в разных странах мира, партнеры РФ формируют перспективные секторы экономики и внедряют инновации, заявил президент России Владимир Путин. Путин в среду прибыл в центральный офиса "Сбера" в Москве, где осматривает выставку разработок в сфере ИИ. "Опыт нашей страны в практическом применении искусственного интеллекта востребован в разных странах мира. Сегодня государства Азии, Африки, Латинской Америки, наши партнеры из СНГ, ЕврАзЭС, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС, других объединений формируют перспективные секторы экономики, внедряют инновации. Их общее стремление к развитию Россия, безусловно, разделяет и поддерживает. Отечественные российские компании намерены и дальше создавать продукты и услуги на основе искусственного интеллекта и для себя, и для всего мира", - сказал глава государства.

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россия

москва

азия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия, москва, азия, владимир путин, сбер, снг, евразийский экономический союз