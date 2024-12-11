https://ria.ru/20241211/tehnologii-1988659165.html
Путин рассказал о роли ИИ в укреплении обороноспособности России
Путин рассказал о роли ИИ в укреплении обороноспособности России - РИА Новости, 11.12.2024
Путин рассказал о роли ИИ в укреплении обороноспособности России
Технологии искусственного интеллекта призваны обеспечить укрепление обороноспособности России, развитие в сфере государственного управления и рост инноваций,... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T17:58
2024-12-11T17:58
2024-12-11T17:58
технологии
россия
москва
владимир путин
сбер
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Технологии искусственного интеллекта призваны обеспечить укрепление обороноспособности России, развитие в сфере государственного управления и рост инноваций, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в среду прибыл в центральный офис "Сбера" в Москве на международную конференцию по искусственному интеллекту. "Технологии искусственного интеллекта призваны стать важнейшим ресурсом достижений национальных целей развития, обеспечить укрепление обороноспособности страны, качественное развитие экономики и социальных отраслей, госуправления, рост инноваций", - сказал Путин во время выступления на международной конференции по искусственному интеллекту.
https://ria.ru/20241211/putin-1988655544.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, москва, владимир путин, сбер
Технологии, Россия, Москва, Владимир Путин, Сбер
Путин рассказал о роли ИИ в укреплении обороноспособности России
Путин: технологии ИИ призваны обеспечить укрепление обороноспособности России
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Технологии искусственного интеллекта призваны обеспечить укрепление обороноспособности России, развитие в сфере государственного управления и рост инноваций, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин
в среду прибыл в центральный офис "Сбера
" в Москве
на международную конференцию по искусственному интеллекту.
"Технологии искусственного интеллекта призваны стать важнейшим ресурсом достижений национальных целей развития, обеспечить укрепление обороноспособности страны, качественное развитие экономики и социальных отраслей, госуправления, рост инноваций", - сказал Путин во время выступления на международной конференции по искусственному интеллекту.