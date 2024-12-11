Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о роли ИИ в укреплении обороноспособности России - РИА Новости, 11.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:58 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/tehnologii-1988659165.html
Путин рассказал о роли ИИ в укреплении обороноспособности России
Путин рассказал о роли ИИ в укреплении обороноспособности России - РИА Новости, 11.12.2024
Путин рассказал о роли ИИ в укреплении обороноспособности России
Технологии искусственного интеллекта призваны обеспечить укрепление обороноспособности России, развитие в сфере государственного управления и рост инноваций,... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T17:58
2024-12-11T17:58
технологии
россия
москва
владимир путин
сбер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969966241_0:84:3086:1820_1920x0_80_0_0_faad885677221c20053be1a879e99e9c.jpg
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Технологии искусственного интеллекта призваны обеспечить укрепление обороноспособности России, развитие в сфере государственного управления и рост инноваций, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в среду прибыл в центральный офис "Сбера" в Москве на международную конференцию по искусственному интеллекту. "Технологии искусственного интеллекта призваны стать важнейшим ресурсом достижений национальных целей развития, обеспечить укрепление обороноспособности страны, качественное развитие экономики и социальных отраслей, госуправления, рост инноваций", - сказал Путин во время выступления на международной конференции по искусственному интеллекту.
https://ria.ru/20241211/putin-1988655544.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969966241_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1eb507a3b3eca8bd2b1981dbf91f86fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, москва, владимир путин, сбер
Технологии, Россия, Москва, Владимир Путин, Сбер
Путин рассказал о роли ИИ в укреплении обороноспособности России

Путин: технологии ИИ призваны обеспечить укрепление обороноспособности России

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Технологии искусственного интеллекта призваны обеспечить укрепление обороноспособности России, развитие в сфере государственного управления и рост инноваций, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в среду прибыл в центральный офис "Сбера" в Москве на международную конференцию по искусственному интеллекту.
"Технологии искусственного интеллекта призваны стать важнейшим ресурсом достижений национальных целей развития, обеспечить укрепление обороноспособности страны, качественное развитие экономики и социальных отраслей, госуправления, рост инноваций", - сказал Путин во время выступления на международной конференции по искусственному интеллекту.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Россия должна стать лидером по применению ИИ, заявил Путин
Вчера, 17:47
 
ТехнологииРоссияМоскваВладимир ПутинСбер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала