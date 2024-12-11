https://ria.ru/20241211/tehnologii-1988659165.html

Путин рассказал о роли ИИ в укреплении обороноспособности России

Путин рассказал о роли ИИ в укреплении обороноспособности России - РИА Новости, 11.12.2024

Путин рассказал о роли ИИ в укреплении обороноспособности России

Технологии искусственного интеллекта призваны обеспечить укрепление обороноспособности России, развитие в сфере государственного управления и рост инноваций,... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T17:58

2024-12-11T17:58

2024-12-11T17:58

технологии

россия

москва

владимир путин

сбер

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969966241_0:84:3086:1820_1920x0_80_0_0_faad885677221c20053be1a879e99e9c.jpg

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Технологии искусственного интеллекта призваны обеспечить укрепление обороноспособности России, развитие в сфере государственного управления и рост инноваций, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в среду прибыл в центральный офис "Сбера" в Москве на международную конференцию по искусственному интеллекту. "Технологии искусственного интеллекта призваны стать важнейшим ресурсом достижений национальных целей развития, обеспечить укрепление обороноспособности страны, качественное развитие экономики и социальных отраслей, госуправления, рост инноваций", - сказал Путин во время выступления на международной конференции по искусственному интеллекту.

https://ria.ru/20241211/putin-1988655544.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия, москва, владимир путин, сбер