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В Тбилиси завершилась очередная акция оппозиции - РИА Новости, 11.12.2024
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00:56 11.12.2024 (обновлено: 01:07 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/tbilisi-1988523352.html
В Тбилиси завершилась очередная акция оппозиции
В Тбилиси завершилась очередная акция оппозиции - РИА Новости, 11.12.2024
В Тбилиси завершилась очередная акция оппозиции
Очередная акция оппозиции, собравшейся в центре Тбилиси у парламента Грузии и перекрывшей проспект Руставели, завершилась без происшествий, передает... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T00:56
2024-12-11T01:07
в мире
грузия
ираклий кобахидзе
парламентские выборы в грузии — 2024
тбилиси
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Очередная акция оппозиции, собравшейся в центре Тбилиси у парламента Грузии и перекрывшей проспект Руставели, завершилась без происшествий, передает корреспондент РИА Новости. Участники постепенно расходятся по домам. Полиция в происходящее не вмешивалась. Акция проходила уже 13-ый вечер подряд. Ранее во вторник Служба государственной безопасности Грузии заявила, что организаторы акций протеста при координации спецслужб зарубежных стран планируют сорвать проведение президентских выборов, намеченных на 14 декабря.Очередная серия акций протеста началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить начало переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года.Митингующие каждый день собираются у здания парламента и забрасывают его камнями, бутылками, в том числе с горючей смесью, петардами. В ночь на 1 декабря они устроили пожар. Силовики в ответ применяют спецтехнику, в частности водометы, а также периодически — слезоточивый газ.В республике 26 октября прошли парламентские выборы, на них победила партия "Грузинская мечта". В парламент прошли также четыре оппозиционные партии, но они отказались признать итоги голосования и призвали сторонников выходить на акции протеста. Президент Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, хотя по конституции должна быть беспартийной, также призывала к манифестациям.
https://ria.ru/20241203/khanter-1987006356.html
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в мире, грузия, ираклий кобахидзе, парламентские выборы в грузии — 2024, тбилиси
В мире, Грузия, Ираклий Кобахидзе, Парламентские выборы в Грузии — 2024, Тбилиси
В Тбилиси завершилась очередная акция оппозиции

Очередная акция оппозиции в Тбилиси завершилась без происшествий

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПротесты в Тбилиси
Протесты в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Очередная акция оппозиции, собравшейся в центре Тбилиси у парламента Грузии и перекрывшей проспект Руставели, завершилась без происшествий, передает корреспондент РИА Новости.
Участники постепенно расходятся по домам. Полиция в происходящее не вмешивалась.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
Америка дала Грузии бесценный урок демократии
3 декабря, 08:00
Акция проходила уже 13-ый вечер подряд.
Ранее во вторник Служба государственной безопасности Грузии заявила, что организаторы акций протеста при координации спецслужб зарубежных стран планируют сорвать проведение президентских выборов, намеченных на 14 декабря.
Очередная серия акций протеста началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить начало переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года.
Митингующие каждый день собираются у здания парламента и забрасывают его камнями, бутылками, в том числе с горючей смесью, петардами. В ночь на 1 декабря они устроили пожар. Силовики в ответ применяют спецтехнику, в частности водометы, а также периодически — слезоточивый газ.
В республике 26 октября прошли парламентские выборы, на них победила партия "Грузинская мечта". В парламент прошли также четыре оппозиционные партии, но они отказались признать итоги голосования и призвали сторонников выходить на акции протеста. Президент Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, хотя по конституции должна быть беспартийной, также призывала к манифестациям.
Фото, опубликованное Саломе Зурабишвили - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Президент Грузии заявила, что перед ее дворцом поставили поезд
Вчера, 12:33
 
В миреГрузияИраклий КобахидзеПарламентские выборы в Грузии — 2024Тбилиси
 
 
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