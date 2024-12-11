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Минобороны сообщило о пострадавших при ударе ATACMS по аэродрому Таганрог - РИА Новости, 11.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:10 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/taganrog-1988663586.html
Минобороны сообщило о пострадавших при ударе ATACMS по аэродрому Таганрог
Минобороны сообщило о пострадавших при ударе ATACMS по аэродрому Таганрог - РИА Новости, 11.12.2024
Минобороны сообщило о пострадавших при ударе ATACMS по аэродрому Таганрог
В результате падения фрагментов ракет ATACMS, которыми ВСУ ударили по военному аэродрому Таганрог, есть пострадавшие среди личного состава, сообщило... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T18:10
2024-12-11T18:10
специальная военная операция на украине
таганрог
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. В результате падения фрагментов ракет ATACMS, которыми ВСУ ударили по военному аэродрому Таганрог, есть пострадавшие среди личного состава, сообщило министерство обороны РФ. Удар по Таганрогу утром 11 декабря был нанесен шестью ракетами ATACMS, целью киевского режима был военный аэродром, сообщило МО РФ. Две ракеты были сбиты, остальные - отклонены средствами радиоэлектронной борьбы. "В результате падения фрагментов ракет есть пострадавшие среди личного состава", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241211/pvo-1988529046.html
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таганрог, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Таганрог, Россия, Вооруженные силы Украины
Минобороны сообщило о пострадавших при ударе ATACMS по аэродрому Таганрог

МО РФ: при ударе ATACMS по аэродрому Таганрог пострадали члены личного состава

© Фото : Минобороны РоссииФрагмент ракеты ATACMS
Фрагмент ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© Фото : Минобороны России
Фрагмент ракеты ATACMS. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. В результате падения фрагментов ракет ATACMS, которыми ВСУ ударили по военному аэродрому Таганрог, есть пострадавшие среди личного состава, сообщило министерство обороны РФ.
Удар по Таганрогу утром 11 декабря был нанесен шестью ракетами ATACMS, целью киевского режима был военный аэродром, сообщило МО РФ. Две ракеты были сбиты, остальные - отклонены средствами радиоэлектронной борьбы.
"В результате падения фрагментов ракет есть пострадавшие среди личного состава", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеТаганрогРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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