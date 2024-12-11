https://ria.ru/20241211/taganrog-1988663586.html
Минобороны сообщило о пострадавших при ударе ATACMS по аэродрому Таганрог
Минобороны сообщило о пострадавших при ударе ATACMS по аэродрому Таганрог - РИА Новости, 11.12.2024
Минобороны сообщило о пострадавших при ударе ATACMS по аэродрому Таганрог
В результате падения фрагментов ракет ATACMS, которыми ВСУ ударили по военному аэродрому Таганрог, есть пострадавшие среди личного состава, сообщило... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T18:10
2024-12-11T18:10
2024-12-11T18:10
специальная военная операция на украине
таганрог
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. В результате падения фрагментов ракет ATACMS, которыми ВСУ ударили по военному аэродрому Таганрог, есть пострадавшие среди личного состава, сообщило министерство обороны РФ. Удар по Таганрогу утром 11 декабря был нанесен шестью ракетами ATACMS, целью киевского режима был военный аэродром, сообщило МО РФ. Две ракеты были сбиты, остальные - отклонены средствами радиоэлектронной борьбы. "В результате падения фрагментов ракет есть пострадавшие среди личного состава", - говорится в сообщении.
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таганрог, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Таганрог, Россия, Вооруженные силы Украины
Минобороны сообщило о пострадавших при ударе ATACMS по аэродрому Таганрог
МО РФ: при ударе ATACMS по аэродрому Таганрог пострадали члены личного состава