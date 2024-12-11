https://ria.ru/20241211/taganrog-1988541858.html

В Таганроге из-за ракетной атаки со стороны ВСУ повреждена котельная

В Таганроге из-за ракетной атаки со стороны ВСУ повреждена котельная - РИА Новости, 11.12.2024

В Таганроге из-за ракетной атаки со стороны ВСУ повреждена котельная

Котельная повреждена в Таганроге после ракетной атаки, теплоснабжения нет в 27 многоквартирных домах, сообщила глава города Светлана Камбулова в... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T07:42

2024-12-11T07:42

2024-12-11T07:53

специальная военная операция на украине

таганрог

происшествия

юрий слюсарь

ростовская область

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Котельная повреждена в Таганроге после ракетной атаки, теплоснабжения нет в 27 многоквартирных домах, сообщила глава города Светлана Камбулова в Telegram-канале.Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что Таганрог ночью подвергся ракетной атаке, из-за которой повреждено промышленное предприятие, а также сгорели 14 машин. По его информации, никто не пострадал."Повреждена котельная на улице Циолковского. В настоящее время в 27 многоквартирных домах отсутствует теплоснабжение. Специалисты планируют к 12.00 восстановить повреждённую котельную", — написала Камбулова.Ранее глава Брянской области Александр Богомаз также сообщил о пожаре на производственном объекте в Брянске в результате атаки беспилотников.ВСУ практически ежедневно наносят удары по гражданским и инфраструктурным объектам в приграничных и центральных регионах России. Президент России Владимир Путин заявлял, что украинские обстрелы жилых кварталов вынуждают Россия создавать санитарную зону безопасности у своих границ.

https://ria.ru/20241211/brazilija-1988529774.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

таганрог, происшествия, юрий слюсарь , ростовская область