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В Таганроге из-за ракетной атаки со стороны ВСУ повреждена котельная - РИА Новости, 11.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:42 11.12.2024 (обновлено: 07:53 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/taganrog-1988541858.html
В Таганроге из-за ракетной атаки со стороны ВСУ повреждена котельная
В Таганроге из-за ракетной атаки со стороны ВСУ повреждена котельная - РИА Новости, 11.12.2024
В Таганроге из-за ракетной атаки со стороны ВСУ повреждена котельная
Котельная повреждена в Таганроге после ракетной атаки, теплоснабжения нет в 27 многоквартирных домах, сообщила глава города Светлана Камбулова в... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T07:42
2024-12-11T07:53
специальная военная операция на украине
таганрог
происшествия
юрий слюсарь
ростовская область
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Котельная повреждена в Таганроге после ракетной атаки, теплоснабжения нет в 27 многоквартирных домах, сообщила глава города Светлана Камбулова в Telegram-канале.Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что Таганрог ночью подвергся ракетной атаке, из-за которой повреждено промышленное предприятие, а также сгорели 14 машин. По его информации, никто не пострадал."Повреждена котельная на улице Циолковского. В настоящее время в 27 многоквартирных домах отсутствует теплоснабжение. Специалисты планируют к 12.00 восстановить повреждённую котельную", — написала Камбулова.Ранее глава Брянской области Александр Богомаз также сообщил о пожаре на производственном объекте в Брянске в результате атаки беспилотников.ВСУ практически ежедневно наносят удары по гражданским и инфраструктурным объектам в приграничных и центральных регионах России. Президент России Владимир Путин заявлял, что украинские обстрелы жилых кварталов вынуждают Россия создавать санитарную зону безопасности у своих границ.
https://ria.ru/20241211/brazilija-1988529774.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
таганрог
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таганрог, происшествия, юрий слюсарь , ростовская область
Специальная военная операция на Украине, Таганрог, Происшествия, Юрий Слюсарь , Ростовская область
В Таганроге из-за ракетной атаки со стороны ВСУ повреждена котельная

Глава Таганрога Камбулова: из-за атаки со стороны ВСУ повреждена котельная

CC BY 2.0 / Alexxx Malev / Панорама Таганрога
Панорама Таганрога - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
CC BY 2.0 / Alexxx Malev /
Панорама Таганрога. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Котельная повреждена в Таганроге после ракетной атаки, теплоснабжения нет в 27 многоквартирных домах, сообщила глава города Светлана Камбулова в Telegram-канале.
Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что Таганрог ночью подвергся ракетной атаке, из-за которой повреждено промышленное предприятие, а также сгорели 14 машин. По его информации, никто не пострадал.
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"Повреждена котельная на улице Циолковского. В настоящее время в 27 многоквартирных домах отсутствует теплоснабжение. Специалисты планируют к 12.00 восстановить повреждённую котельную", — написала Камбулова.
Ранее глава Брянской области Александр Богомаз также сообщил о пожаре на производственном объекте в Брянске в результате атаки беспилотников.
ВСУ практически ежедневно наносят удары по гражданским и инфраструктурным объектам в приграничных и центральных регионах России. Президент России Владимир Путин заявлял, что украинские обстрелы жилых кварталов вынуждают Россия создавать санитарную зону безопасности у своих границ.
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Специальная военная операция на УкраинеТаганрогПроисшествияЮрий СлюсарьРостовская область
 
 
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