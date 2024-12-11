https://ria.ru/20241211/taganrog-1988541858.html
В Таганроге из-за ракетной атаки со стороны ВСУ повреждена котельная
В Таганроге из-за ракетной атаки со стороны ВСУ повреждена котельная - РИА Новости, 11.12.2024
В Таганроге из-за ракетной атаки со стороны ВСУ повреждена котельная
Котельная повреждена в Таганроге после ракетной атаки, теплоснабжения нет в 27 многоквартирных домах, сообщила глава города Светлана Камбулова в... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T07:42
2024-12-11T07:42
2024-12-11T07:53
специальная военная операция на украине
таганрог
происшествия
юрий слюсарь
ростовская область
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Котельная повреждена в Таганроге после ракетной атаки, теплоснабжения нет в 27 многоквартирных домах, сообщила глава города Светлана Камбулова в Telegram-канале.Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что Таганрог ночью подвергся ракетной атаке, из-за которой повреждено промышленное предприятие, а также сгорели 14 машин. По его информации, никто не пострадал."Повреждена котельная на улице Циолковского. В настоящее время в 27 многоквартирных домах отсутствует теплоснабжение. Специалисты планируют к 12.00 восстановить повреждённую котельную", — написала Камбулова.Ранее глава Брянской области Александр Богомаз также сообщил о пожаре на производственном объекте в Брянске в результате атаки беспилотников.ВСУ практически ежедневно наносят удары по гражданским и инфраструктурным объектам в приграничных и центральных регионах России. Президент России Владимир Путин заявлял, что украинские обстрелы жилых кварталов вынуждают Россия создавать санитарную зону безопасности у своих границ.
https://ria.ru/20241211/brazilija-1988529774.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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таганрог, происшествия, юрий слюсарь , ростовская область
Специальная военная операция на Украине, Таганрог, Происшествия, Юрий Слюсарь , Ростовская область
В Таганроге из-за ракетной атаки со стороны ВСУ повреждена котельная
Глава Таганрога Камбулова: из-за атаки со стороны ВСУ повреждена котельная