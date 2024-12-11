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Бойцы "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

Бойцы "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях - РИА Новости, 11.12.2024

Бойцы "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение украинским формированиям, общие потери ВСУ составили до 40 военных, четыре автомобиля и 155-мм... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T13:29

2024-12-11T13:29

2024-12-11T13:37

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение украинским формированиям, общие потери ВСУ составили до 40 военных, четыре автомобиля и 155-мм гаубица М777 производства США, сообщило в среду Минобороны России."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике пехотной, механизированной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Новопокровка Запорожской области, Понятовка и Антоновка Херсонской области. ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, четыре автомобиля и 155-мм гаубицу М777 производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), сша, херсонская область , запорожская область, безопасность