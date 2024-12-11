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Бойцы "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Бойцы "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях - РИА Новости, 11.12.2024
Бойцы "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение украинским формированиям, общие потери ВСУ составили до 40 военных, четыре автомобиля и 155-мм... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T13:29
2024-12-11T13:29
2024-12-11T13:37
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение украинским формированиям, общие потери ВСУ составили до 40 военных, четыре автомобиля и 155-мм гаубица М777 производства США, сообщило в среду Минобороны России."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике пехотной, механизированной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Новопокровка Запорожской области, Понятовка и Антоновка Херсонской области. ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, четыре автомобиля и 155-мм гаубицу М777 производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), сша, херсонская область , запорожская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), США, Херсонская область , Запорожская область, Безопасность
Бойцы "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
ВСУ потеряли до 40 военных в зоне действий "Днепра"