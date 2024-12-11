https://ria.ru/20241211/sud-1988538966.html

Верховный суд отказался рассмотреть жалобу экс-следователя Тамбиева

Верховный суд отказался рассмотреть жалобу экс-следователя Тамбиева - РИА Новости, 11.12.2024

Верховный суд отказался рассмотреть жалобу экс-следователя Тамбиева

Верховный суд РФ отказался рассмотреть жалобу бывшего следователя СК РФ Марата Тамбиева на решение об изъятии у него биткоинов по делу о получении взятки,... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T06:06

2024-12-11T06:06

2024-12-11T06:06

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Верховный суд РФ отказался рассмотреть жалобу бывшего следователя СК РФ Марата Тамбиева на решение об изъятии у него биткоинов по делу о получении взятки, сообщили РИА Новости в инстанции. "Отказано в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании", - сказал собеседник агентства. Никулинский суд Москвы в июне 2023 года изъял более тысячи биткоинов у бывшего следователя СК. По решению суда цифровая валюта в размере 1032,1 биткоина (более 1,6 миллиарда рублей) обратили в доход Российской Федерации. Ранее Тамбиев подавал жалобу по Второй кассационный суд общей юрисдикции и получил отказ в ее удовлетворении. Как следует из постановления кассационного суда, которое имеется в распоряжении РИА Новости, в своей жалобе бывший следователь оспаривал законность и обоснованность вынесенных ранее постановлений, просил их отменить и направить дело на новое рассмотрение. Так, в частности, Тамбиев указал, что суды должны были приостановить рассмотрение вопроса об изъятии биткоинов, пока приговор по его уголовному делу не вступит в законную силу, а также добавил, что неверно применен Федеральный закон РФ о "Противодействии коррупции", поскольку "доказательств принадлежности криптовалюты ответчику не представлено". Из постановления следует, что вопреки доводам кассационной жалобы, "суды верно признали доказанными обстоятельства того, что обнаруженная криптовалюта - 1032,1 биткоина - как объект, имеющий особую материальную ценность, находилась в распоряжении и владении ответчика (Тамбиева - ред.)". Балашихинский городской суд в октябре назначил Тамбиеву 16 лет колонии строгого режима и штраф в 500 тысяч рублей с запретом на 12 лет занимать должности в госорганах, его лишили звания "майор юстиции". Его подчиненную Кристину Ляховенко приговорили к девяти годам колонии и на восемь лет запретили занимать должности в госорганах, также лишив ее звания "старший лейтенант юстиции". Кроме того, суд взыскал с них солидарно более 7,3 миллиарда рублей. Гособвинение просило для Тамбиева и Ляховенко 20 и 13 лет колонии соответственно. Экс-следователям СК Тамбиеву и Ляховенко вменяли несколько эпизодов взяточничества в особо крупном размере, приготовления к получению взятки, а также превышение должностных полномочий и фальсификацию доказательств. По данным следствия, они вымогали у хакеров из группировки Infraud Organization сумму в 2718 биткоинов. Как стало известно в суде, всего взяток, а помимо биткоинов это также более 1,5 миллиона долларов, было, по оценке следствия, на 7,3 миллиарда рублей. Это рекордная сумма, которая когда-либо фигурировала на судебном процессе по делу о взяточничестве в России. Майора Тамбиева, возглавлявшего следственный отдел столичного главка СК по Тверскому району, арестовали в марте 2022 года. Как утверждает следствие, во время расследования дела Infraud Organization он вымогал у фигурантов взятку в криптовалюте и добился своего. Впоследствии обвиняемые пожаловались на него в ФСБ, и следователя задержали. Хакеры же получили условные сроки. Позже арестовали Ляховенко. Следователи считают, что она незаконно передала изъятые электронные носители информации "для отыскания содержащейся в них криптовалюты и последующего ее перевода на принадлежащие Тамбиеву адреса электронных криптокошельков". Кроме того, соучастники не приняли мер по аресту и обращению в доход государства остальной криптовалюты хакеров в эквиваленте более 14 миллиардов рублей. Тамбиев и Ляховенко вину не признают, получение денег отрицают. Защита обжаловала приговор.

https://ria.ru/20241106/strelkov-1982159492.html

https://ria.ru/20240911/tambiev-1972086057.html

https://ria.ru/20241210/vzyatka-1988406248.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)