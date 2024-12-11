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Житель Приморья получил срок за призывы к захвату власти
Житель Приморья получил срок за призывы к захвату власти - РИА Новости, 11.12.2024
Житель Приморья получил срок за призывы к захвату власти
Житель Приморья осужден на 2,5 года колонии-поселения за публичные призывы в приграничных районах к захвату власти в РФ, сообщает пресс-группа пограничного... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T04:35
2024-12-11T04:35
2024-12-11T04:35
происшествия
россия
приморский край
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ВЛАДИВОСТОК, 11 дек – РИА Новости. Житель Приморья осужден на 2,5 года колонии-поселения за публичные призывы в приграничных районах к захвату власти в РФ, сообщает пресс-группа пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю. В июне погрануправление сообщало, что задержан россиянин, который публично призывал жителей приграничных населенных пунктов к свержению конституционного строя и захвату власти в РФ. На него был возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Фигуранта заключили под стражу. "Суд признал вину ранее задержанного гражданина, осуществлявшего публичные призывы к захвату действующей в Российской Федерации власти. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240924/aziya-1974358760.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, приморский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Приморский край, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Житель Приморья получил срок за призывы к захвату власти
Призывавшего к захвату власти жителя Приморья осудили на 2,5 года колонии