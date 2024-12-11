https://ria.ru/20241211/sud-1988533622.html

Житель Приморья получил срок за призывы к захвату власти

Житель Приморья получил срок за призывы к захвату власти - РИА Новости, 11.12.2024

Житель Приморья получил срок за призывы к захвату власти

Житель Приморья осужден на 2,5 года колонии-поселения за публичные призывы в приграничных районах к захвату власти в РФ, сообщает пресс-группа пограничного... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T04:35

2024-12-11T04:35

2024-12-11T04:35

происшествия

россия

приморский край

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ВЛАДИВОСТОК, 11 дек – РИА Новости. Житель Приморья осужден на 2,5 года колонии-поселения за публичные призывы в приграничных районах к захвату власти в РФ, сообщает пресс-группа пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю. В июне погрануправление сообщало, что задержан россиянин, который публично призывал жителей приграничных населенных пунктов к свержению конституционного строя и захвату власти в РФ. На него был возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Фигуранта заключили под стражу. "Суд признал вину ранее задержанного гражданина, осуществлявшего публичные призывы к захвату действующей в Российской Федерации власти. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240924/aziya-1974358760.html

россия

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, приморский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)