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В МО в 2025 году выделят 142 млрд рублей на обновление соцучреждений
В МО в 2025 году выделят 142 млрд рублей на обновление соцучреждений - РИА Новости, 11.12.2024
В МО в 2025 году выделят 142 млрд рублей на обновление соцучреждений
Подмосковье выделит свыше 142 миллиардов рублей на работы по обновлению социально значимых учреждений региона. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T15:27
2024-12-11T15:27
2024-12-11T15:27
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Подмосковье выделит свыше 142 миллиардов рублей на работы по обновлению социально значимых учреждений региона. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на представителей минэкономики области.По данным ведомства, в 2025 году отремонтируют поликлиники в Ленинском, Котельниках, Люберцах, Пушкине, Чехове и Богородском. Строительство двух медицинских организаций запланировано на территории Мытищ и Ленинского.Кроме того, регион запустит в эксплуатацию четыре поликлиники, три станции скорой помощи, две больницы и 12 фельдшерско-акушерских пунктов. Откроются 17 школ и 11 детских садов, капитальный ремонт ожидают более 100 образовательных учреждений.Школа олимпийского резерва имени Трефилова появится в Клину, в Луховицах откроют стадион "Спартак", жителей Лобни порадуют новым оздоровительным комплексом. Все работы будут выполнены в рамках государственной программы "Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры".
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости.
Подмосковье выделит свыше 142 миллиардов рублей на работы по обновлению социально значимых учреждений региона. Об этом сообщил 360.ru
со ссылкой на представителей минэкономики области.
По данным ведомства, в 2025 году отремонтируют поликлиники в Ленинском, Котельниках, Люберцах, Пушкине, Чехове и Богородском. Строительство двух медицинских организаций запланировано на территории Мытищ и Ленинского.
Кроме того, регион запустит в эксплуатацию четыре поликлиники, три станции скорой помощи, две больницы и 12 фельдшерско-акушерских пунктов. Откроются 17 школ и 11 детских садов, капитальный ремонт ожидают более 100 образовательных учреждений.
Школа олимпийского резерва имени Трефилова появится в Клину, в Луховицах откроют стадион "Спартак", жителей Лобни порадуют новым оздоровительным комплексом. Все работы будут выполнены в рамках государственной программы "Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры".