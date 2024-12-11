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Пользователи сервисов Meta* в США сообщают о масштабных сбоях - РИА Новости, 11.12.2024
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21:27 11.12.2024 (обновлено: 21:29 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/ssha-1988703749.html
Пользователи сервисов Meta* в США сообщают о масштабных сбоях
Пользователи сервисов Meta* в США сообщают о масштабных сбоях - РИА Новости, 11.12.2024
Пользователи сервисов Meta* в США сообщают о масштабных сбоях
Пользователи сообщают о масштабных сбоях в работе сервисов компании Meta*, в том числе соцсетей Instagram* и Facebook* и мессенджера WhatsApp*, следует из... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T21:27
2024-12-11T21:29
в мире
технологии
сша
канада
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Пользователи сообщают о масштабных сбоях в работе сервисов компании Meta*, в том числе соцсетей Instagram* и Facebook* и мессенджера WhatsApp*, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.Сбой в работе сервисов начался примерно в 20.44 мск. Только из США на работу соцсети Facebook фиксируется более 80 тысяч жалоб. Также поступают сообщения о сбоях из Канады, Великобритании, Германии, Франции и Бразилии. Пользователи отмечают неполадки в работе приложения.Кроме того, более 60 тысяч американских пользователей сообщают о проблемах в работе Instagram, сбои наблюдаются в ряде других стран. О неполадках в работе WhatsApp в США фиксируется более четырех тысяч сообщений.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории РФ как экстремистская
https://ria.ru/20241211/whatsapp-1988702863.html
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в мире, технологии, сша, канада, великобритания
В мире, Технологии, США, Канада, Великобритания
Пользователи сервисов Meta* в США сообщают о масштабных сбоях

Downdetector: в США поступили десятки тысяч жалоб на работу Facebook и Instagram

© iStock.com / :franz12Девушка со смартфоном
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© iStock.com / :franz12
Девушка со смартфоном. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Пользователи сообщают о масштабных сбоях в работе сервисов компании Meta*, в том числе соцсетей Instagram* и Facebook* и мессенджера WhatsApp*, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
Сбой в работе сервисов начался примерно в 20.44 мск. Только из США на работу соцсети Facebook фиксируется более 80 тысяч жалоб. Также поступают сообщения о сбоях из Канады, Великобритании, Германии, Франции и Бразилии. Пользователи отмечают неполадки в работе приложения.
Кроме того, более 60 тысяч американских пользователей сообщают о проблемах в работе Instagram, сбои наблюдаются в ряде других стран. О неполадках в работе WhatsApp в США фиксируется более четырех тысяч сообщений.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории РФ как экстремистская
Логотип мессенджера WhatsApp - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
В работе WhatsApp произошел сбой
Вчера, 21:22
 
В миреТехнологииСШАКанадаВеликобритания
 
 
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