https://ria.ru/20241211/ssha-1988703749.html

Пользователи сервисов Meta* в США сообщают о масштабных сбоях

Пользователи сервисов Meta* в США сообщают о масштабных сбоях - РИА Новости, 11.12.2024

Пользователи сервисов Meta* в США сообщают о масштабных сбоях

Пользователи сообщают о масштабных сбоях в работе сервисов компании Meta*, в том числе соцсетей Instagram* и Facebook* и мессенджера WhatsApp*, следует из... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T21:27

2024-12-11T21:27

2024-12-11T21:29

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Пользователи сообщают о масштабных сбоях в работе сервисов компании Meta*, в том числе соцсетей Instagram* и Facebook* и мессенджера WhatsApp*, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.Сбой в работе сервисов начался примерно в 20.44 мск. Только из США на работу соцсети Facebook фиксируется более 80 тысяч жалоб. Также поступают сообщения о сбоях из Канады, Великобритании, Германии, Франции и Бразилии. Пользователи отмечают неполадки в работе приложения.Кроме того, более 60 тысяч американских пользователей сообщают о проблемах в работе Instagram, сбои наблюдаются в ряде других стран. О неполадках в работе WhatsApp в США фиксируется более четырех тысяч сообщений.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории РФ как экстремистская

https://ria.ru/20241211/whatsapp-1988702863.html

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в мире, технологии, сша, канада, великобритания