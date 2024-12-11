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Убийца главы UnitedHealthcare рассматривал использование бомбы - РИА Новости, 11.12.2024
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15:55 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/ssha-1988624204.html
Убийца главы UnitedHealthcare рассматривал использование бомбы
Убийца главы UnitedHealthcare рассматривал использование бомбы - РИА Новости, 11.12.2024
Убийца главы UnitedHealthcare рассматривал использование бомбы
Луиджи Манджоне, подозреваемый в убийстве в Нью-Йорке главы UnitedHealthcare Брайана Томпсона, рассматривал возможность подрыва своей жертвы с помощью бомбы,... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T15:55
2024-12-11T15:55
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Луиджи Манджоне, подозреваемый в убийстве в Нью-Йорке главы UnitedHealthcare Брайана Томпсона, рассматривал возможность подрыва своей жертвы с помощью бомбы, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Согласно источнику, в распоряжении следователей оказалась тетрадь, принадлежащая Манджоне. "На одной из страниц тетради Манджионе приходит к выводу, что использование бомбы против его цели "может убить невинных", а стрельба будет более прицельной", - сообщает телеканал. Кроме того, в тетради был список задач по тому, как устроить убийство, а также записи, оправдывающие эти планы. В записях также упоминался американский террорист Теодор Качински, или "Унабомбер", известный тем, что рассылал заминированные посылки. Томпсон был убит утром 4 декабря на Манхэттене по пути на конференцию. Поджидавший его киллер несколько раз выстрелил в жертву, после чего скрылся на велосипеде. Позже полиция распространила фото подозреваемого. СМИ со ссылкой на источники сообщали, что на месте убийства Томпсона следователи обнаружили гильзы с надписями "отвергай", "охраняй" и "отрешай" (deny, defend, depose) и телефон, который, как предполагается, принадлежит преступнику. Также рядом с местом стрельбы нашли бутылку воды и фантик от конфеты, с помощью которых полиция надеется получить отпечатки пальцев или ДНК подозреваемого. По этим же данным, следователи считают, что в Томпсона стрелял непрофессиональный убийца. В расследовании участвует ФБР. Качински в 1990-х годах отправлял по почте взрывные устройства в университеты и офисы авиакомпаний, чтобы привлечь внимание к "ущемлению свобод человека в мире современных технологий". Шестнадцать заминированных посылок унесли жизни трех человек, более 20 получили ранения. Качински был арестован в 1996 году и приговорен к пожизненному заключению. В декабре 2021 года его перевели в тюремную больницу из-за ухудшения здоровья. В июне 2023 года телеканал ABC сообщил о его смерти в тюрьме в возрасте 81 года. Агентство Ассошиэйтед Пресс утверждало, что причиной смерти стало самоубийство. -0-
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в мире, нью-йорк (город), фбр, сша
В мире, Нью-Йорк (город), ФБР, США
Убийца главы UnitedHealthcare рассматривал использование бомбы

CNN: подозреваемый в убийстве главы UnitedHealthcare хотел использовать бомбу

© AP Photo / Pennsylvania State PoliceЛуиджи Манджоне
Луиджи Манджоне - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© AP Photo / Pennsylvania State Police
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Луиджи Манджоне, подозреваемый в убийстве в Нью-Йорке главы UnitedHealthcare Брайана Томпсона, рассматривал возможность подрыва своей жертвы с помощью бомбы, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Согласно источнику, в распоряжении следователей оказалась тетрадь, принадлежащая Манджоне.
© Фото : New York City Police DepartmentПодозреваемый в убийстве генерального директора страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона
Подозреваемый в убийстве генерального директора страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© Фото : New York City Police Department
Подозреваемый в убийстве генерального директора страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона
"На одной из страниц тетради Манджионе приходит к выводу, что использование бомбы против его цели "может убить невинных", а стрельба будет более прицельной", - сообщает телеканал.
Кроме того, в тетради был список задач по тому, как устроить убийство, а также записи, оправдывающие эти планы. В записях также упоминался американский террорист Теодор Качински, или "Унабомбер", известный тем, что рассылал заминированные посылки.
Томпсон был убит утром 4 декабря на Манхэттене по пути на конференцию. Поджидавший его киллер несколько раз выстрелил в жертву, после чего скрылся на велосипеде. Позже полиция распространила фото подозреваемого. СМИ со ссылкой на источники сообщали, что на месте убийства Томпсона следователи обнаружили гильзы с надписями "отвергай", "охраняй" и "отрешай" (deny, defend, depose) и телефон, который, как предполагается, принадлежит преступнику. Также рядом с местом стрельбы нашли бутылку воды и фантик от конфеты, с помощью которых полиция надеется получить отпечатки пальцев или ДНК подозреваемого. По этим же данным, следователи считают, что в Томпсона стрелял непрофессиональный убийца. В расследовании участвует ФБР.
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Качински в 1990-х годах отправлял по почте взрывные устройства в университеты и офисы авиакомпаний, чтобы привлечь внимание к "ущемлению свобод человека в мире современных технологий". Шестнадцать заминированных посылок унесли жизни трех человек, более 20 получили ранения.
Качински был арестован в 1996 году и приговорен к пожизненному заключению. В декабре 2021 года его перевели в тюремную больницу из-за ухудшения здоровья. В июне 2023 года телеканал ABC сообщил о его смерти в тюрьме в возрасте 81 года. Агентство Ассошиэйтед Пресс утверждало, что причиной смерти стало самоубийство. -0-
Подозреваемый в убийстве генерального директора страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
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