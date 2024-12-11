https://ria.ru/20241211/ssha-1988534287.html
В США сделали неожиданное заявление о войне против Китая
В США сделали неожиданное заявление о войне против Китая - РИА Новости, 11.12.2024
В США сделали неожиданное заявление о войне против Китая
Начав войну армией Китая, Соединенные Штаты потерпят поражение, заявил американский военный эксперт Уилл Шрайвер в соцсети X. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T05:04
2024-12-11T05:04
2024-12-11T05:32
в мире
сша
китай
народно-освободительная армия китая
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906356426_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d0d7d2246b105ac9750dc9d7a9087d5c.jpg
МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Начав войну армией Китая, Соединенные Штаты потерпят поражение, заявил американский военный эксперт Уилл Шрайвер в соцсети X.Аналитик прокомментировал заявление американского генерала Эрика Смита на Форуме безопасности Рейгана на прошлой недел. По словам генерала, американская армия якобы сильнее китайской, потому что последний бой ВС США был запечатлен на камеру iPhone 14, а последний бой китайских вооруженных сил — на холсте и масле."Полная чушь. Соединенные Штаты уже почти три четверти века не вели войны высокой интенсивности против равного противника. С 1945 года они ни разу не добивались стратегической победы в войне. Если США попытаются начать войну против Китая, они потерпят поражение", — выразил мнение аналитик.Ранее американский портал War on the Rocks опубликовал статью за авторством бывшего командующего силами международной коалиции в Афганистане Дэвид Барно и военного аналитика Норы Бенсахель. По мнению экспертов, конфликт на Украине показал, что американская армия не сможет одержать решительную победу над противниками сопоставимой силы.
https://ria.ru/20241211/siriya-1988531554.html
сша
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906356426_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_86028f27a75ef92ef68b8daa1da271b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, китай, народно-освободительная армия китая
В мире, США, Китай, Народно-освободительная армия Китая
В США сделали неожиданное заявление о войне против Китая
Аналитик Шрайвер: США, начав войну против Китая, потерпят поражение