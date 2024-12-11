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В США сделали неожиданное заявление о войне против Китая - РИА Новости, 11.12.2024
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05:04 11.12.2024 (обновлено: 05:32 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/ssha-1988534287.html
В США сделали неожиданное заявление о войне против Китая
В США сделали неожиданное заявление о войне против Китая - РИА Новости, 11.12.2024
В США сделали неожиданное заявление о войне против Китая
Начав войну армией Китая, Соединенные Штаты потерпят поражение, заявил американский военный эксперт Уилл Шрайвер в соцсети X. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T05:04
2024-12-11T05:32
в мире
сша
китай
народно-освободительная армия китая
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Начав войну армией Китая, Соединенные Штаты потерпят поражение, заявил американский военный эксперт Уилл Шрайвер в соцсети X.Аналитик прокомментировал заявление американского генерала Эрика Смита на Форуме безопасности Рейгана на прошлой недел. По словам генерала, американская армия якобы сильнее китайской, потому что последний бой ВС США был запечатлен на камеру iPhone 14, а последний бой китайских вооруженных сил — на холсте и масле."Полная чушь. Соединенные Штаты уже почти три четверти века не вели войны высокой интенсивности против равного противника. С 1945 года они ни разу не добивались стратегической победы в войне. Если США попытаются начать войну против Китая, они потерпят поражение", — выразил мнение аналитик.Ранее американский портал War on the Rocks опубликовал статью за авторством бывшего командующего силами международной коалиции в Афганистане Дэвид Барно и военного аналитика Норы Бенсахель. По мнению экспертов, конфликт на Украине показал, что американская армия не сможет одержать решительную победу над противниками сопоставимой силы.
https://ria.ru/20241211/siriya-1988531554.html
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в мире, сша, китай, народно-освободительная армия китая
В мире, США, Китай, Народно-освободительная армия Китая
В США сделали неожиданное заявление о войне против Китая

Аналитик Шрайвер: США, начав войну против Китая, потерпят поражение

© Фото : U.S. Marine Corps / Pfc. Ryan PersingerКомандующий корпусом морской пехоты США генерал Эрик Смит
Командующий корпусом морской пехоты США генерал Эрик Смит - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© Фото : U.S. Marine Corps / Pfc. Ryan Persinger
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Начав войну армией Китая, Соединенные Штаты потерпят поражение, заявил американский военный эксперт Уилл Шрайвер в соцсети X.
Аналитик прокомментировал заявление американского генерала Эрика Смита на Форуме безопасности Рейгана на прошлой недел. По словам генерала, американская армия якобы сильнее китайской, потому что последний бой ВС США был запечатлен на камеру iPhone 14, а последний бой китайских вооруженных сил — на холсте и масле.
"Полная чушь. Соединенные Штаты уже почти три четверти века не вели войны высокой интенсивности против равного противника. С 1945 года они ни разу не добивались стратегической победы в войне. Если США попытаются начать войну против Китая, они потерпят поражение", — выразил мнение аналитик.
Ранее американский портал War on the Rocks опубликовал статью за авторством бывшего командующего силами международной коалиции в Афганистане Дэвид Барно и военного аналитика Норы Бенсахель. По мнению экспертов, конфликт на Украине показал, что американская армия не сможет одержать решительную победу над противниками сопоставимой силы.
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В миреСШАКитайНародно-освободительная армия Китая
 
 
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