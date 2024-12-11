https://ria.ru/20241211/spetsoperatsiya-1988619757.html

На Западе забили тревогу из-за катастрофы в рядах ВСУ

На Западе забили тревогу из-за катастрофы в рядах ВСУ - РИА Новости, 11.12.2024

На Западе забили тревогу из-за катастрофы в рядах ВСУ

Продвижение ВС России на Украине ускоряется из-за ослабления ВСУ, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran. РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T15:29

2024-12-11T15:29

2024-12-11T15:29

специальная военная операция на украине

в мире

россия

часов яр

курахово

вооруженные силы украины

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983562707_0:54:3068:1780_1920x0_80_0_0_82b80c1779bcb701683cc8b095e8771b.jpg

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Продвижение ВС России на Украине ускоряется из-за ослабления ВСУ, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran."Они (российские войска. — Прим. ред.) начали продвигаться все быстрее, темпы неуклонно возрастают по мере того, как украинцы становились слабее и слабее, а русские — сильнее и сильнее", — сказал он.Военный эксперт также назвал ноябрь катастрофическим для ВСУ — настолько, что даже "западные СМИ начали признавать колоссальные потери Украины".На прошлой неделе бывший депутат Верховной рады и военнослужащий Егор Фирсов заявлял, что ВСУ находятся на грани потери пяти городов в Донецкой области. По его словам, в их число входят Часов Яр, Курахово, Покровск, Мирноград и Великая Новоселка. Он добавил, что российские войска концентрируют наступление на нескольких основных участках и создают серьезные проблемы для ВСУ.На этой неделе председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что киевский режим дал приказ через подконтрольные СМИ готовить общественное мнение к сдаче пяти городов в ДНР: Покровск, Курахово, Часов Яр, Торецк и Мирноград.

https://ria.ru/20241211/ukraina-1988503582.html

россия

часов яр

курахово

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, часов яр, курахово, вооруженные силы украины, верховная рада украины