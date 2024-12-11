Рейтинг@Mail.ru
На Западе забили тревогу из-за катастрофы в рядах ВСУ - РИА Новости, 11.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:29 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/spetsoperatsiya-1988619757.html
На Западе забили тревогу из-за катастрофы в рядах ВСУ
На Западе забили тревогу из-за катастрофы в рядах ВСУ - РИА Новости, 11.12.2024
На Западе забили тревогу из-за катастрофы в рядах ВСУ
Продвижение ВС России на Украине ускоряется из-за ослабления ВСУ, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T15:29
2024-12-11T15:29
специальная военная операция на украине
в мире
россия
часов яр
курахово
вооруженные силы украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983562707_0:54:3068:1780_1920x0_80_0_0_82b80c1779bcb701683cc8b095e8771b.jpg
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Продвижение ВС России на Украине ускоряется из-за ослабления ВСУ, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran."Они (российские войска. — Прим. ред.) начали продвигаться все быстрее, темпы неуклонно возрастают по мере того, как украинцы становились слабее и слабее, а русские — сильнее и сильнее", — сказал он.Военный эксперт также назвал ноябрь катастрофическим для ВСУ — настолько, что даже "западные СМИ начали признавать колоссальные потери Украины".На прошлой неделе бывший депутат Верховной рады и военнослужащий Егор Фирсов заявлял, что ВСУ находятся на грани потери пяти городов в Донецкой области. По его словам, в их число входят Часов Яр, Курахово, Покровск, Мирноград и Великая Новоселка. Он добавил, что российские войска концентрируют наступление на нескольких основных участках и создают серьезные проблемы для ВСУ.На этой неделе председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что киевский режим дал приказ через подконтрольные СМИ готовить общественное мнение к сдаче пяти городов в ДНР: Покровск, Курахово, Часов Яр, Торецк и Мирноград.
https://ria.ru/20241211/ukraina-1988503582.html
россия
часов яр
курахово
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983562707_288:0:3017:2047_1920x0_80_0_0_f2316b0567eb60fb32e8e7fef22056f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, часов яр, курахово, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Часов Яр, Курахово, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
На Западе забили тревогу из-за катастрофы в рядах ВСУ

Меркурис: украинские войска слабеют, ВС РФ продвигаются все быстрее

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Продвижение ВС России на Украине ускоряется из-за ослабления ВСУ, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.
"Они (российские войска. — Прим. ред.) начали продвигаться все быстрее, темпы неуклонно возрастают по мере того, как украинцы становились слабее и слабее, а русские — сильнее и сильнее", — сказал он.
Военный эксперт также назвал ноябрь катастрофическим для ВСУ — настолько, что даже "западные СМИ начали признавать колоссальные потери Украины".
На прошлой неделе бывший депутат Верховной рады и военнослужащий Егор Фирсов заявлял, что ВСУ находятся на грани потери пяти городов в Донецкой области. По его словам, в их число входят Часов Яр, Курахово, Покровск, Мирноград и Великая Новоселка. Он добавил, что российские войска концентрируют наступление на нескольких основных участках и создают серьезные проблемы для ВСУ.
На этой неделе председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что киевский режим дал приказ через подконтрольные СМИ готовить общественное мнение к сдаче пяти городов в ДНР: Покровск, Курахово, Часов Яр, Торецк и Мирноград.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Украина начала сыпаться — как Сирия, только хуже
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЧасов ЯрКураховоВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала