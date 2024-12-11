https://ria.ru/20241211/spetsoperatsiya-1988539182.html

Группировка ВСУ южнее Курахово попала в окружение, заявил Рогов

Группировка ВСУ южнее Курахово попала в окружение, заявил Рогов - РИА Новости, 11.12.2024

Группировка ВСУ южнее Курахово попала в окружение, заявил Рогов

Группировка ВСУ южнее города Курахово в ДНР попала в оперативное окружение, судьба украинских военных незавидна, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T06:09

2024-12-11T06:09

2024-12-11T06:09

специальная военная операция на украине

курахово

донецкая народная республика

россия

владимир рогов

вооруженные силы украины

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости. Группировка ВСУ южнее города Курахово в ДНР попала в оперативное окружение, судьба украинских военных незавидна, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что ВСУ угодили в "огневой мешок" южнее Курахово, в самом же городе продолжаются бои за его освобождение от украинской оккупации. "Наша армия расширила зону контроля на севере от Успеновки, взяв крупный вражеский "опорник", тем самым группировка ВСУ, которая находится в селе Анновка и прикрывала южный пригород Курахова, оказалась, по сути, в оперативном окружении. Пути отступления ВСУ находятся под огневым контролем наших войск", - сказал Рогов. По его словам, судьба гарнизона ВСУ в Анновке незавидна. "Они должны сдаться в плен или будут уничтожены", - сказал Рогов. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в в 40 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.

https://ria.ru/20241114/kurakhovo-1983650460.html

https://ria.ru/20241125/rogov-1985507451.html

курахово

донецкая народная республика

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курахово, донецкая народная республика, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность