Рейтинг@Mail.ru
Группировка ВСУ южнее Курахово попала в окружение, заявил Рогов - РИА Новости, 11.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:09 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/spetsoperatsiya-1988539182.html
Группировка ВСУ южнее Курахово попала в окружение, заявил Рогов
Группировка ВСУ южнее Курахово попала в окружение, заявил Рогов - РИА Новости, 11.12.2024
Группировка ВСУ южнее Курахово попала в окружение, заявил Рогов
Группировка ВСУ южнее города Курахово в ДНР попала в оперативное окружение, судьба украинских военных незавидна, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T06:09
2024-12-11T06:09
специальная военная операция на украине
курахово
донецкая народная республика
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1983927072_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_24592a7a93882bedde76062542eed5f4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости. Группировка ВСУ южнее города Курахово в ДНР попала в оперативное окружение, судьба украинских военных незавидна, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что ВСУ угодили в "огневой мешок" южнее Курахово, в самом же городе продолжаются бои за его освобождение от украинской оккупации. "Наша армия расширила зону контроля на севере от Успеновки, взяв крупный вражеский "опорник", тем самым группировка ВСУ, которая находится в селе Анновка и прикрывала южный пригород Курахова, оказалась, по сути, в оперативном окружении. Пути отступления ВСУ находятся под огневым контролем наших войск", - сказал Рогов. По его словам, судьба гарнизона ВСУ в Анновке незавидна. "Они должны сдаться в плен или будут уничтожены", - сказал Рогов. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в в 40 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
https://ria.ru/20241114/kurakhovo-1983650460.html
https://ria.ru/20241125/rogov-1985507451.html
курахово
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1983927072_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_e8575acdc69529257e84b1f37d696458.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курахово, донецкая народная республика, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курахово, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Группировка ВСУ южнее Курахово попала в окружение, заявил Рогов

Рогов: группировка ВСУ южнее Курахово попала в оперативное окружение

© AP Photo / Anton ShtukaКурахово
Курахово - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© AP Photo / Anton Shtuka
Курахово. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости. Группировка ВСУ южнее города Курахово в ДНР попала в оперативное окружение, судьба украинских военных незавидна, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее Рогов сообщал, что ВСУ угодили в "огневой мешок" южнее Курахово, в самом же городе продолжаются бои за его освобождение от украинской оккупации.
Украинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
Над группировкой ВСУ в Курахово нависла угроза окружения, сообщил Рогов
14 ноября, 07:13
"Наша армия расширила зону контроля на севере от Успеновки, взяв крупный вражеский "опорник", тем самым группировка ВСУ, которая находится в селе Анновка и прикрывала южный пригород Курахова, оказалась, по сути, в оперативном окружении. Пути отступления ВСУ находятся под огневым контролем наших войск", - сказал Рогов.
По его словам, судьба гарнизона ВСУ в Анновке незавидна.
"Они должны сдаться в плен или будут уничтожены", - сказал Рогов.
Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в в 40 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.
Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
Рогов заявил об "огневом мешке" для ВСУ южнее Курахово
25 ноября, 07:21
 
Специальная военная операция на УкраинеКураховоДонецкая Народная РеспубликаРоссияВладимир РоговВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала