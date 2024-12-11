https://ria.ru/20241211/spetsoperatsiya-1988536133.html

Украинские военные бросают натовские гранатометы и гранаты

Украинские военные бросают натовские гранатометы и гранаты - РИА Новости, 11.12.2024

Украинские военные бросают натовские гранатометы и гранаты

При отступлении с позиций под Новгородским и Дзержинском (бывшие Нью-Йорк и Торецк) военнослужащие украинской армии оставляют натовские гранатометы и гранаты,... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T05:23

2024-12-11T05:23

2024-12-11T05:23

специальная военная операция на украине

дзержинский

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ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. При отступлении с позиций под Новгородским и Дзержинском (бывшие Нью-Йорк и Торецк) военнослужащие украинской армии оставляют натовские гранатометы и гранаты, сообщил РИА Новости командир группы спецназа 56-го отдельного батальона специального назначения (ОБСпН) группировки войск "Юг" с позывным "Сыч". "Чаще всего это гранатометы, ручные гранаты, так как это вооружение, которое противник, грубо говоря, не успевает забирать с позиций, отходя. Оно создает неудобства при отходе с позиций. Поэтому остается на позициях, и, соответственно, когда заходим - обнаруживаем", - сказал агентству офицер. По словам военнослужащего, под Новгородским и Дзержинском на данный момент соотношение в вооружении у противника между натовскими и старым советскими образцами составляет 70% на 30% соответственно.

https://ria.ru/20241122/kursk-1985116329.html

дзержинский

торецк

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Дарья Буймова

дзержинский, торецк, в мире