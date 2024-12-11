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Украинские военные бросают натовские гранатометы и гранаты - РИА Новости, 11.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:23 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/spetsoperatsiya-1988536133.html
Украинские военные бросают натовские гранатометы и гранаты
Украинские военные бросают натовские гранатометы и гранаты - РИА Новости, 11.12.2024
Украинские военные бросают натовские гранатометы и гранаты
При отступлении с позиций под Новгородским и Дзержинском (бывшие Нью-Йорк и Торецк) военнослужащие украинской армии оставляют натовские гранатометы и гранаты,... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T05:23
2024-12-11T05:23
специальная военная операция на украине
дзержинский
торецк
в мире
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ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. При отступлении с позиций под Новгородским и Дзержинском (бывшие Нью-Йорк и Торецк) военнослужащие украинской армии оставляют натовские гранатометы и гранаты, сообщил РИА Новости командир группы спецназа 56-го отдельного батальона специального назначения (ОБСпН) группировки войск "Юг" с позывным "Сыч". "Чаще всего это гранатометы, ручные гранаты, так как это вооружение, которое противник, грубо говоря, не успевает забирать с позиций, отходя. Оно создает неудобства при отходе с позиций. Поэтому остается на позициях, и, соответственно, когда заходим - обнаруживаем", - сказал агентству офицер. По словам военнослужащего, под Новгородским и Дзержинском на данный момент соотношение в вооружении у противника между натовскими и старым советскими образцами составляет 70% на 30% соответственно.
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дзержинский, торецк, в мире
Специальная военная операция на Украине, Дзержинский, Торецк, В мире
Украинские военные бросают натовские гранатометы и гранаты

Офицер "Сыч": ВСУ оставляют натовские гранатометы и гранаты при отступлении

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. При отступлении с позиций под Новгородским и Дзержинском (бывшие Нью-Йорк и Торецк) военнослужащие украинской армии оставляют натовские гранатометы и гранаты, сообщил РИА Новости командир группы спецназа 56-го отдельного батальона специального назначения (ОБСпН) группировки войск "Юг" с позывным "Сыч".
"Чаще всего это гранатометы, ручные гранаты, так как это вооружение, которое противник, грубо говоря, не успевает забирать с позиций, отходя. Оно создает неудобства при отходе с позиций. Поэтому остается на позициях, и, соответственно, когда заходим - обнаруживаем", - сказал агентству офицер.
По словам военнослужащего, под Новгородским и Дзержинском на данный момент соотношение в вооружении у противника между натовскими и старым советскими образцами составляет 70% на 30% соответственно.
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Специальная военная операция на УкраинеДзержинскийТорецкВ мире
 
 
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