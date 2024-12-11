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Артиллеристы уничтожили блиндаж с пехотой ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 11.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:09 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/spetsoperatsiya-1988535292.html
Артиллеристы уничтожили блиндаж с пехотой ВСУ в Запорожской области
Артиллеристы уничтожили блиндаж с пехотой ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 11.12.2024
Артиллеристы уничтожили блиндаж с пехотой ВСУ в Запорожской области
Артиллеристы 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" в Запорожской области уничтожили блиндаж с пехотой ВСУ, замаскированный в лесополосе, рассказал... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T05:09
2024-12-11T05:09
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ, 11 дек - РАИ Новости. Артиллеристы 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" в Запорожской области уничтожили блиндаж с пехотой ВСУ, замаскированный в лесополосе, рассказал журналистам командир артдивизиона с позывным "Проспект". "Расчет 152-мм орудия Д-20 получил целеуказания от разведчиков, навелся и точным попаданием "разобрал" замаскированное в лесополосе укрепление ВСУ", - сказал он. По словам офицера, российские артиллеристы на запорожском направлении работают по позициям противника каждый день, затрачивая всего несколько минут от получения координат целей до открытия огня. "Задача дивизиона - это артиллерийская поддержка и подготовка наступательных действий, артиллерийская поддержка в полосе обороны нашего полка. Работаем каждый день, цели идут, подавляем работу артиллерии противника, пехоту уничтожаем. Все задачи выполняем успешно", - рассказал "Проспект".
https://ria.ru/20241211/spetsoperatsiya-1988535145.html
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безопасность, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Артиллеристы уничтожили блиндаж с пехотой ВСУ в Запорожской области

Артиллеристы 58-й армии уничтожили блиндаж с пехотой ВСУ в Запорожской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие расчета зенитной установки С-60 ЦВО работают по позициям ВСУ
Военнослужащие расчета зенитной установки С-60 ЦВО работают по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие расчета зенитной установки С-60 ЦВО работают по позициям ВСУ. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 11 дек - РАИ Новости. Артиллеристы 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" в Запорожской области уничтожили блиндаж с пехотой ВСУ, замаскированный в лесополосе, рассказал журналистам командир артдивизиона с позывным "Проспект".
"Расчет 152-мм орудия Д-20 получил целеуказания от разведчиков, навелся и точным попаданием "разобрал" замаскированное в лесополосе укрепление ВСУ", - сказал он.
Работа расчета гаубицы Д-30 - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении
05:05
По словам офицера, российские артиллеристы на запорожском направлении работают по позициям противника каждый день, затрачивая всего несколько минут от получения координат целей до открытия огня.
"Задача дивизиона - это артиллерийская поддержка и подготовка наступательных действий, артиллерийская поддержка в полосе обороны нашего полка. Работаем каждый день, цели идут, подавляем работу артиллерии противника, пехоту уничтожаем. Все задачи выполняем успешно", - рассказал "Проспект".
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
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