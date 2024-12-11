https://ria.ru/20241211/spetsoperatsiya-1988535292.html

Артиллеристы уничтожили блиндаж с пехотой ВСУ в Запорожской области

Артиллеристы уничтожили блиндаж с пехотой ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 11.12.2024

Артиллеристы уничтожили блиндаж с пехотой ВСУ в Запорожской области

Артиллеристы 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" в Запорожской области уничтожили блиндаж с пехотой ВСУ, замаскированный в лесополосе, рассказал... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T05:09

2024-12-11T05:09

2024-12-11T05:09

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская область

вооруженные силы украины

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МЕЛИТОПОЛЬ, 11 дек - РАИ Новости. Артиллеристы 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" в Запорожской области уничтожили блиндаж с пехотой ВСУ, замаскированный в лесополосе, рассказал журналистам командир артдивизиона с позывным "Проспект". "Расчет 152-мм орудия Д-20 получил целеуказания от разведчиков, навелся и точным попаданием "разобрал" замаскированное в лесополосе укрепление ВСУ", - сказал он. По словам офицера, российские артиллеристы на запорожском направлении работают по позициям противника каждый день, затрачивая всего несколько минут от получения координат целей до открытия огня. "Задача дивизиона - это артиллерийская поддержка и подготовка наступательных действий, артиллерийская поддержка в полосе обороны нашего полка. Работаем каждый день, цели идут, подавляем работу артиллерии противника, пехоту уничтожаем. Все задачи выполняем успешно", - рассказал "Проспект".

https://ria.ru/20241211/spetsoperatsiya-1988535145.html

https://ria.ru/20241204/kadyrov-1987421262.html

запорожская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, запорожская область, вооруженные силы украины