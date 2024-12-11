Рейтинг@Mail.ru
Российские войска форсировали реку Волчья северо-западнее Курахово - РИА Новости, 11.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:37 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/spetsoperatsiya-1988522468.html
Российские войска форсировали реку Волчья северо-западнее Курахово
Российские войска форсировали реку Волчья северо-западнее Курахово - РИА Новости, 11.12.2024
Российские войска форсировали реку Волчья северо-западнее Курахово
Российские войска форсировали реку Волчья северо-западнее города Курахово, за освобождение которого идут бои, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T00:37
2024-12-11T00:37
специальная военная операция на украине
курахово
донецкая народная республика
россия
владимир рогов
денис пушилин
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/03/1987070046_0:197:3072:1925_1920x0_80_0_0_a6842ea93d418e6eb806f98d922149b5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости. Российские войска форсировали реку Волчья северо-западнее города Курахово, за освобождение которого идут бои, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ продолжают обхват оккупированного ВСУ Курахово с запада и с юга, на сегодня город уже окружен с нескольких сторон. В самом городе восточная часть освобождена российскими войсками, бои идут в центральной, южной и западной частях, со временем подконтрольные ВСУ части города могут оказаться в полном окружении. "Наши войска форсировали реку Волчья северо-западнее Курахово со стороны поселка Старые Терны, тем самым продолжая заходить в тыл группировки ВСУ, которая продолжает оказывать сопротивление в самом городе", - сказал Рогов. По его словам, наступательные действия российской армии продолжаются. Ранее во вторник Минобороны РФ сообщало, что подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение украинским формированиям в районах ряда населенных пунктов ДНР, в том числе Курахово. Потери ВСУ составили до 225 военнослужащих. Накануне глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что положение украинских войск в Курахово ежесуточно ухудшается, что ведет к снижению числа обстрелов Петровского района Донецка. Курахово - город в западной части ДНР, он имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
https://ria.ru/20241206/rogov-1987648442.html
https://ria.ru/20241210/svo-1988365089.html
курахово
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/03/1987070046_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_55f5cf0e166e59aabd6912929dd6dbc1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курахово, донецкая народная республика, россия, владимир рогов, денис пушилин, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курахово, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Рогов, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские войска форсировали реку Волчья северо-западнее Курахово

Рогов: российские войска форсировали реку Волчья северо-западнее Курахово

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в зоне специальной военной операции
Военнослужащий в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий в зоне специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости. Российские войска форсировали реку Волчья северо-западнее города Курахово, за освобождение которого идут бои, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ продолжают обхват оккупированного ВСУ Курахово с запада и с юга, на сегодня город уже окружен с нескольких сторон. В самом городе восточная часть освобождена российскими войсками, бои идут в центральной, южной и западной частях, со временем подконтрольные ВСУ части города могут оказаться в полном окружении.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
ВС России окружили Курахово с нескольких сторон, заявил Рогов
6 декабря, 08:19
"Наши войска форсировали реку Волчья северо-западнее Курахово со стороны поселка Старые Терны, тем самым продолжая заходить в тыл группировки ВСУ, которая продолжает оказывать сопротивление в самом городе", - сказал Рогов.
По его словам, наступательные действия российской армии продолжаются.
Ранее во вторник Минобороны РФ сообщало, что подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение украинским формированиям в районах ряда населенных пунктов ДНР, в том числе Курахово. Потери ВСУ составили до 225 военнослужащих. Накануне глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что положение украинских войск в Курахово ежесуточно ухудшается, что ведет к снижению числа обстрелов Петровского района Донецка.
Курахово - город в западной части ДНР, он имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Российские военные освободили Желтое в ДНР
Вчера, 12:52
 
Специальная военная операция на УкраинеКураховоДонецкая Народная РеспубликаРоссияВладимир РоговДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала