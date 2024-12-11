https://ria.ru/20241211/spetsoperatsiya-1988522468.html

Российские войска форсировали реку Волчья северо-западнее Курахово

Российские войска форсировали реку Волчья северо-западнее Курахово - РИА Новости, 11.12.2024

Российские войска форсировали реку Волчья северо-западнее Курахово

Российские войска форсировали реку Волчья северо-западнее города Курахово, за освобождение которого идут бои, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T00:37

2024-12-11T00:37

2024-12-11T00:37

специальная военная операция на украине

курахово

донецкая народная республика

россия

владимир рогов

денис пушилин

вооруженные силы украины

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости. Российские войска форсировали реку Волчья северо-западнее города Курахово, за освобождение которого идут бои, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ продолжают обхват оккупированного ВСУ Курахово с запада и с юга, на сегодня город уже окружен с нескольких сторон. В самом городе восточная часть освобождена российскими войсками, бои идут в центральной, южной и западной частях, со временем подконтрольные ВСУ части города могут оказаться в полном окружении. "Наши войска форсировали реку Волчья северо-западнее Курахово со стороны поселка Старые Терны, тем самым продолжая заходить в тыл группировки ВСУ, которая продолжает оказывать сопротивление в самом городе", - сказал Рогов. По его словам, наступательные действия российской армии продолжаются. Ранее во вторник Минобороны РФ сообщало, что подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение украинским формированиям в районах ряда населенных пунктов ДНР, в том числе Курахово. Потери ВСУ составили до 225 военнослужащих. Накануне глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что положение украинских войск в Курахово ежесуточно ухудшается, что ведет к снижению числа обстрелов Петровского района Донецка. Курахово - город в западной части ДНР, он имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.

https://ria.ru/20241206/rogov-1987648442.html

https://ria.ru/20241210/svo-1988365089.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курахово, донецкая народная республика, россия, владимир рогов, денис пушилин, вооруженные силы украины, безопасность