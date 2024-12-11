Российские войска форсировали реку Волчья северо-западнее Курахово
Рогов: российские войска форсировали реку Волчья северо-западнее Курахово
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в зоне специальной военной операции
Военнослужащий в зоне специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости. Российские войска форсировали реку Волчья северо-западнее города Курахово, за освобождение которого идут бои, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ продолжают обхват оккупированного ВСУ Курахово с запада и с юга, на сегодня город уже окружен с нескольких сторон. В самом городе восточная часть освобождена российскими войсками, бои идут в центральной, южной и западной частях, со временем подконтрольные ВСУ части города могут оказаться в полном окружении.
ВС России окружили Курахово с нескольких сторон, заявил Рогов
6 декабря, 08:19
"Наши войска форсировали реку Волчья северо-западнее Курахово со стороны поселка Старые Терны, тем самым продолжая заходить в тыл группировки ВСУ, которая продолжает оказывать сопротивление в самом городе", - сказал Рогов.
По его словам, наступательные действия российской армии продолжаются.
Ранее во вторник Минобороны РФ сообщало, что подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение украинским формированиям в районах ряда населенных пунктов ДНР, в том числе Курахово. Потери ВСУ составили до 225 военнослужащих. Накануне глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что положение украинских войск в Курахово ежесуточно ухудшается, что ведет к снижению числа обстрелов Петровского района Донецка.
Курахово - город в западной части ДНР, он имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
Российские военные освободили Желтое в ДНР
Вчера, 12:52