https://ria.ru/20241211/sklad-1988636008.html

Подполье сообщило об ударе по складу ВСУ в Черниговской области

Подполье сообщило об ударе по складу ВСУ в Черниговской области - РИА Новости, 11.12.2024

Подполье сообщило об ударе по складу ВСУ в Черниговской области

Под Черниговом поразили склад с боекомплектами подразделений ВСУ, которые вели обстрелы в направлении Брянской области, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T16:46

2024-12-11T16:46

2024-12-11T17:10

специальная военная операция на украине

черниговская область

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ДОНЕЦК, 11 дек — РИА Новости. Под Черниговом поразили склад с боекомплектами подразделений ВСУ, которые вели обстрелы в направлении Брянской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."В Черниговской области прилетало в приграничное село Тимоновичи. Бандеровцы вели огонь со ствольной артиллерии в направлении Брянской области. С тех пор как они изжили из села последних местных жителей, обнаглели в край, стали квартироваться в брошенных домах, складировать технику и припасы в административных зданиях и промышленных строениях, коих там немало. Наши <...> попали в хранилище боекомплектов", — сказал он.По словам Лебедева, в течение примерно часа из села доносились звуки вторичной детонации.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20241210/spetsoperatsiya-1988143894.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

черниговская область, брянская область, вооруженные силы украины, в мире, сергей лебедев, украина, дмитрий песков