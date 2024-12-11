Рейтинг@Mail.ru
Подполье сообщило об ударе по складу ВСУ в Черниговской области - РИА Новости, 11.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:46 11.12.2024 (обновлено: 17:10 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/sklad-1988636008.html
Подполье сообщило об ударе по складу ВСУ в Черниговской области
Подполье сообщило об ударе по складу ВСУ в Черниговской области - РИА Новости, 11.12.2024
Подполье сообщило об ударе по складу ВСУ в Черниговской области
Под Черниговом поразили склад с боекомплектами подразделений ВСУ, которые вели обстрелы в направлении Брянской области, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T16:46
2024-12-11T17:10
специальная военная операция на украине
черниговская область
брянская область
вооруженные силы украины
в мире
сергей лебедев
украина
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/13/1984538580_0:41:3568:2048_1920x0_80_0_0_dea61d0e074c1cf40ea52c978f7255ae.jpg
ДОНЕЦК, 11 дек — РИА Новости. Под Черниговом поразили склад с боекомплектами подразделений ВСУ, которые вели обстрелы в направлении Брянской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."В Черниговской области прилетало в приграничное село Тимоновичи. Бандеровцы вели огонь со ствольной артиллерии в направлении Брянской области. С тех пор как они изжили из села последних местных жителей, обнаглели в край, стали квартироваться в брошенных домах, складировать технику и припасы в административных зданиях и промышленных строениях, коих там немало. Наши &lt;...&gt; попали в хранилище боекомплектов", — сказал он.По словам Лебедева, в течение примерно часа из села доносились звуки вторичной детонации.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20241210/spetsoperatsiya-1988143894.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
черниговская область
брянская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/13/1984538580_275:0:3006:2048_1920x0_80_0_0_d51d3b4a920dfbdb07cbd8493e3eaade.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
черниговская область, брянская область, вооруженные силы украины, в мире, сергей лебедев, украина, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Черниговская область, Брянская область, Вооруженные силы Украины, В мире, Сергей Лебедев, Украина, Дмитрий Песков
Подполье сообщило об ударе по складу ВСУ в Черниговской области

Под Черниговом поразили склад подразделений ВСУ, обстреливавших Брянскую область

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО БМ-21 "Град" в зоне спецоперации
Боевая работа РСЗО БМ-21 Град в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа РСЗО БМ-21 "Град" в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 11 дек — РИА Новости. Под Черниговом поразили склад с боекомплектами подразделений ВСУ, которые вели обстрелы в направлении Брянской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
Черниговской области прилетало в приграничное село Тимоновичи. Бандеровцы вели огонь со ствольной артиллерии в направлении Брянской области. С тех пор как они изжили из села последних местных жителей, обнаглели в край, стали квартироваться в брошенных домах, складировать технику и припасы в административных зданиях и промышленных строениях, коих там немало. Наши <...> попали в хранилище боекомплектов", — сказал он.
Оша и его Молния-2 - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
"Шансов выжить практически нет". Как выдавливают ВСУ из Курской области
10 декабря, 08:00
По словам Лебедева, в течение примерно часа из села доносились звуки вторичной детонации.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЧерниговская областьБрянская областьВооруженные силы УкраиныВ миреСергей ЛебедевУкраинаДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала