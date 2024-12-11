Подполье сообщило об ударе по складу ВСУ в Черниговской области
Под Черниговом поразили склад подразделений ВСУ, обстреливавших Брянскую область
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО БМ-21 "Град" в зоне спецоперации
Боевая работа РСЗО БМ-21 "Град" в зоне спецоперации. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 дек — РИА Новости. Под Черниговом поразили склад с боекомплектами подразделений ВСУ, которые вели обстрелы в направлении Брянской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"В Черниговской области прилетало в приграничное село Тимоновичи. Бандеровцы вели огонь со ствольной артиллерии в направлении Брянской области. С тех пор как они изжили из села последних местных жителей, обнаглели в край, стали квартироваться в брошенных домах, складировать технику и припасы в административных зданиях и промышленных строениях, коих там немало. Наши <...> попали в хранилище боекомплектов", — сказал он.
По словам Лебедева, в течение примерно часа из села доносились звуки вторичной детонации.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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