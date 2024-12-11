https://ria.ru/20241211/siyyarto-1988619112.html

Сийярто рассказал о сотрудничестве с Россией в свете санкций против ГПБ

Сийярто рассказал о сотрудничестве с Россией в свете санкций против ГПБ - РИА Новости, 11.12.2024

Сийярто рассказал о сотрудничестве с Россией в свете санкций против ГПБ

Венгрия и РФ привержены продолжению энергетического сотрудничества, сейчас Москва и Будапешт изучают способы оплаты за газ и работы по проекту АЭС "Пакш-2" в... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T15:25

2024-12-11T15:25

2024-12-11T17:18

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БУДАПЕШТ, 11 дек - РИА Новости. Венгрия и РФ привержены продолжению энергетического сотрудничества, сейчас Москва и Будапешт изучают способы оплаты за газ и работы по проекту АЭС "Пакш-2" в свете санкций США, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.Ранее в среду пресс-служба Кремля сообщила, что по инициативе венгерской стороны состоялся телефонный разговор Путина и Орбана. Они обсудили обстановку на Ближнем Востоке в контексте последних событий в Сирии, украинскую проблематику, а также торгово-экономическое сотрудничество, в частности, продвижение взаимовыгодных проектов в сфере энергетики."Сейчас мы сравниваем и разрабатываем разные способы оплаты за работы на АЭС "Пакш-2" и газ. Обе стороны привержены сохранению энергоснабжения", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.Он отметил, что для поставок ядерного топлива на АЭС "Пакш" решение "уже найдено".По словам Сийярто, включение Газпромбанка в санкционный список США создало "серьезные трудности для некоторых стран Центральной и Юго-Восточной Европы", помимо Венгрии, с проблемами столкнулись Словакия, Сербия и Турция, с которыми также ведутся переговоры."Премьер-министр и президент России договорились, что необходимо сделать всё для устранения этой проблемы... Россия привержена продолжать обеспечивать энергоснабжение Венгрии. Есть общее намерение продолжать энергетическое сотрудничество. Ни с венгерской, ни с российской стороны нет фактора, который бы стал препятствием для поиска решения этой ситуации", - добавил министр.США 21 ноября ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Сийярто заявлял, что Венгрия в ходе переговоров с Россией нашла решение по трем из четырех проблемных пунктов, вызванных санкциями США против Газпромбанка, через который осуществляются венгерские платежи за российские энергоносители, и близка к решению четвертого. Кроме того, Будапешт попросил США сделать исключения из санкций против Газпромбанка для платежей за газ из РФ.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории РФ как экстремистская

https://ria.ru/20241206/sanktsii-1987824646.html

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