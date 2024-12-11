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В Германии обвинили США в развале Сирии - РИА Новости, 11.12.2024
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16:17 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/siriya-1988628322.html
В Германии обвинили США в развале Сирии
В Германии обвинили США в развале Сирии - РИА Новости, 11.12.2024
В Германии обвинили США в развале Сирии
США сыграли наиболее активную роль в развале Сирии, но беженцев принимать не им, а Европе, заявил РИА Новости глава непарламентской промигрантской партии... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T16:17
2024-12-11T16:17
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. США сыграли наиболее активную роль в развале Сирии, но беженцев принимать не им, а Европе, заявил РИА Новости глава непарламентской промигрантской партии Германии "Демократический альянс за разнообразие и пробуждение" (ДАРП) Тейфик Озджан. "В развале Сирии виноват, в том числе, и Запад, а особенно США. При этом в силу географической удалённости США не принимают беженцев с Ближнего Востока. С проблемой беженцев Европе придётся столкнуться в одиночку", - сказал Озджан, отвечая на письменный запрос РИА Новости. Глава ДАРП подчеркнул, что ситуация в Сирии сейчас нестабильная и непредсказуемая, поэтому он не хочет спекулировать касательно дальнейшего развития событий. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
https://ria.ru/20241211/siriya-1988612654.html
https://ria.ru/20241211/siriya-1988567937.html
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в мире, россия, москва, башар асад
В мире, Россия, Москва, Башар Асад
В Германии обвинили США в развале Сирии

Глава ДАРП Озджан: США сыграли наиболее активную роль в развале Сирии

© AP Photo / Omar SanadikiБойцы сирийской оппозиции
Бойцы сирийской оппозиции - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© AP Photo / Omar Sanadiki
Бойцы сирийской оппозиции . Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. США сыграли наиболее активную роль в развале Сирии, но беженцев принимать не им, а Европе, заявил РИА Новости глава непарламентской промигрантской партии Германии "Демократический альянс за разнообразие и пробуждение" (ДАРП) Тейфик Озджан.
"В развале Сирии виноват, в том числе, и Запад, а особенно США. При этом в силу географической удалённости США не принимают беженцев с Ближнего Востока. С проблемой беженцев Европе придётся столкнуться в одиночку", - сказал Озджан, отвечая на письменный запрос РИА Новости.
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Вчера, 14:56
Глава ДАРП подчеркнул, что ситуация в Сирии сейчас нестабильная и непредсказуемая, поэтому он не хочет спекулировать касательно дальнейшего развития событий.
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
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