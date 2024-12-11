https://ria.ru/20241211/siriya-1988621691.html

Бербок назвала необходимое условие для мира в Сирии

Бербок назвала необходимое условие для мира в Сирии - РИА Новости, 11.12.2024

Бербок назвала необходимое условие для мира в Сирии

Правительства Израиля и Турция не должны ставить под угрозу процесс становления единого правительства и территориальную целостность Сирии, заявила министр... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T15:42

2024-12-11T15:42

2024-12-11T15:42

война в сирии

в мире

сирия

израиль

турция

анналена бербок

обострение ситуации в сирии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788645032_0:387:2625:1864_1920x0_80_0_0_3210015dac7a0bda99538f9733895c56.jpg

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Правительства Израиля и Турция не должны ставить под угрозу процесс становления единого правительства и территориальную целостность Сирии, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. "Как международное сообщество мы должны приложить все силы, чтобы Сирия нашла путь в стабильное и мирное будущее для всех. Будущее, где все люди, вне зависимости от своего этнического или религиозного прохождения, смогут жить вместе", - заявила Бербок. Нельзя допустить, чтобы процесс сирийского диалога подрывался извне, продолжила она. "Сирия не должна вновь стать мячом в руках иностранных сил или государств... Мы не должны допустить, чтобы процесс сирийского диалога подрывался извне. Я скажу со всей ясностью, что если мы хотим мира в Сирии, то территориальная целостность страны не должна ставиться под вопрос. И так же ясно скажу, что соседи, такие как правительства Турции и Израиля, которые отстаивают интересы безопасности, не должны своими действиями угрожать этому процессу", - добавила глава немецкого внешнеполитического ведомства.

https://ria.ru/20241211/siriya-1988483215.html

сирия

израиль

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сирия, израиль, турция, анналена бербок, обострение ситуации в сирии — 2024