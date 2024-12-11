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Бербок назвала необходимое условие для мира в Сирии - РИА Новости, 11.12.2024
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Война в Сирии
 
15:42 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/siriya-1988621691.html
Бербок назвала необходимое условие для мира в Сирии
Бербок назвала необходимое условие для мира в Сирии - РИА Новости, 11.12.2024
Бербок назвала необходимое условие для мира в Сирии
Правительства Израиля и Турция не должны ставить под угрозу процесс становления единого правительства и территориальную целостность Сирии, заявила министр... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T15:42
2024-12-11T15:42
война в сирии
в мире
сирия
израиль
турция
анналена бербок
обострение ситуации в сирии — 2024
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Правительства Израиля и Турция не должны ставить под угрозу процесс становления единого правительства и территориальную целостность Сирии, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. "Как международное сообщество мы должны приложить все силы, чтобы Сирия нашла путь в стабильное и мирное будущее для всех. Будущее, где все люди, вне зависимости от своего этнического или религиозного прохождения, смогут жить вместе", - заявила Бербок. Нельзя допустить, чтобы процесс сирийского диалога подрывался извне, продолжила она. "Сирия не должна вновь стать мячом в руках иностранных сил или государств... Мы не должны допустить, чтобы процесс сирийского диалога подрывался извне. Я скажу со всей ясностью, что если мы хотим мира в Сирии, то территориальная целостность страны не должна ставиться под вопрос. И так же ясно скажу, что соседи, такие как правительства Турции и Израиля, которые отстаивают интересы безопасности, не должны своими действиями угрожать этому процессу", - добавила глава немецкого внешнеполитического ведомства.
https://ria.ru/20241211/siriya-1988483215.html
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в мире, сирия, израиль, турция, анналена бербок, обострение ситуации в сирии — 2024
Война в Сирии, В мире, Сирия, Израиль, Турция, Анналена Бербок, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Бербок назвала необходимое условие для мира в Сирии

Бербок призвала Израиль и Турцию не ставить под угрозу целостность Сирии

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Правительства Израиля и Турция не должны ставить под угрозу процесс становления единого правительства и территориальную целостность Сирии, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
"Как международное сообщество мы должны приложить все силы, чтобы Сирия нашла путь в стабильное и мирное будущее для всех. Будущее, где все люди, вне зависимости от своего этнического или религиозного прохождения, смогут жить вместе", - заявила Бербок.
Нельзя допустить, чтобы процесс сирийского диалога подрывался извне, продолжила она.
"Сирия не должна вновь стать мячом в руках иностранных сил или государств... Мы не должны допустить, чтобы процесс сирийского диалога подрывался извне. Я скажу со всей ясностью, что если мы хотим мира в Сирии, то территориальная целостность страны не должна ставиться под вопрос. И так же ясно скажу, что соседи, такие как правительства Турции и Израиля, которые отстаивают интересы безопасности, не должны своими действиями угрожать этому процессу", - добавила глава немецкого внешнеполитического ведомства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
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Война в СирииВ миреСирияИзраильТурцияАнналена БербокОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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