https://ria.ru/20241211/siriya-1988621691.html
Бербок назвала необходимое условие для мира в Сирии
Бербок назвала необходимое условие для мира в Сирии - РИА Новости, 11.12.2024
Бербок назвала необходимое условие для мира в Сирии
Правительства Израиля и Турция не должны ставить под угрозу процесс становления единого правительства и территориальную целостность Сирии, заявила министр... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T15:42
2024-12-11T15:42
2024-12-11T15:42
война в сирии
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сирия
израиль
турция
анналена бербок
обострение ситуации в сирии — 2024
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Правительства Израиля и Турция не должны ставить под угрозу процесс становления единого правительства и территориальную целостность Сирии, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. "Как международное сообщество мы должны приложить все силы, чтобы Сирия нашла путь в стабильное и мирное будущее для всех. Будущее, где все люди, вне зависимости от своего этнического или религиозного прохождения, смогут жить вместе", - заявила Бербок. Нельзя допустить, чтобы процесс сирийского диалога подрывался извне, продолжила она. "Сирия не должна вновь стать мячом в руках иностранных сил или государств... Мы не должны допустить, чтобы процесс сирийского диалога подрывался извне. Я скажу со всей ясностью, что если мы хотим мира в Сирии, то территориальная целостность страны не должна ставиться под вопрос. И так же ясно скажу, что соседи, такие как правительства Турции и Израиля, которые отстаивают интересы безопасности, не должны своими действиями угрожать этому процессу", - добавила глава немецкого внешнеполитического ведомства.
https://ria.ru/20241211/siriya-1988483215.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Бербок назвала необходимое условие для мира в Сирии
Бербок призвала Израиль и Турцию не ставить под угрозу целостность Сирии