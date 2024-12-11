Германия увеличит присутствие в Сирии, заявила Бербок
Бербок сообщила о назначении Линднера спецпредставителем Германии в Сирии
© AP Photo / Efrem LukatskyГлава МИД Германии Анналена Бербок
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Глава МИД Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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БЕРЛИН, 11 дек — РИА Новости. Германия увеличит своё присутствие в Сирии, для этой цели назначен специальный представитель, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в соцсети X.
"В свете дальнейшего развития (ситуации в Сирии - ред.) мы, естественно, увеличим наше присутствие на месте. Именно поэтому сегодня я назначила специального координатора по Сирии в федеральном министерстве иностранных дел. И я очень рада, что эту задачу возьмет на себя госминистр Тобиас Линднер", - сказала она.
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Выступление Бербок транслировалось на странице МИД в соцсети X.
Бербок отметила, что Германия всегда поддерживала диалог с "самыми разными" представителями сирийского общества, и сейчас необходимо восстановить эти коммуникационные каналы для ведения политического диалога и предоставления гуманитарной помощи.
В этом ключе министр упомянула группировку "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ), которая, по словам Бербок, является "решающим актором" для будущего Сирии. Вместе с другими партнёрами Германия ищет "адекватного" обхождения с группировкой, учитывая её террористические истоки, добавила она.
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