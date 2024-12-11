https://ria.ru/20241211/siriya-1988619357.html

Германия увеличит присутствие в Сирии, заявила Бербок

Германия увеличит присутствие в Сирии, заявила Бербок - РИА Новости, 11.12.2024

Германия увеличит присутствие в Сирии, заявила Бербок

Германия увеличит своё присутствие в Сирии, для этой цели назначен специальный представитель, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в соцсети РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T15:27

2024-12-11T15:27

2024-12-11T15:50

война в сирии

германия

сирия

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анналена бербок

мид германии

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БЕРЛИН, 11 дек — РИА Новости. Германия увеличит своё присутствие в Сирии, для этой цели назначен специальный представитель, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в соцсети X."В свете дальнейшего развития (ситуации в Сирии - ред.) мы, естественно, увеличим наше присутствие на месте. Именно поэтому сегодня я назначила специального координатора по Сирии в федеральном министерстве иностранных дел. И я очень рада, что эту задачу возьмет на себя госминистр Тобиас Линднер", - сказала она.Выступление Бербок транслировалось на странице МИД в соцсети X.Бербок отметила, что Германия всегда поддерживала диалог с "самыми разными" представителями сирийского общества, и сейчас необходимо восстановить эти коммуникационные каналы для ведения политического диалога и предоставления гуманитарной помощи.В этом ключе министр упомянула группировку "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ), которая, по словам Бербок, является "решающим актором" для будущего Сирии. Вместе с другими партнёрами Германия ищет "адекватного" обхождения с группировкой, учитывая её террористические истоки, добавила она.Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.

https://ria.ru/20241211/siriya-1988483215.html

https://ria.ru/20241210/siriya-1988268990.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

германия, сирия, в мире, анналена бербок, мид германии