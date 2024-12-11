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Германия увеличит присутствие в Сирии, заявила Бербок - РИА Новости, 11.12.2024
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Война в Сирии
 
15:27 11.12.2024 (обновлено: 15:50 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/siriya-1988619357.html
Германия увеличит присутствие в Сирии, заявила Бербок
Германия увеличит присутствие в Сирии, заявила Бербок - РИА Новости, 11.12.2024
Германия увеличит присутствие в Сирии, заявила Бербок
Германия увеличит своё присутствие в Сирии, для этой цели назначен специальный представитель, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в соцсети РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T15:27
2024-12-11T15:50
война в сирии
германия
сирия
в мире
анналена бербок
мид германии
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БЕРЛИН, 11 дек — РИА Новости. Германия увеличит своё присутствие в Сирии, для этой цели назначен специальный представитель, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в соцсети X."В свете дальнейшего развития (ситуации в Сирии - ред.) мы, естественно, увеличим наше присутствие на месте. Именно поэтому сегодня я назначила специального координатора по Сирии в федеральном министерстве иностранных дел. И я очень рада, что эту задачу возьмет на себя госминистр Тобиас Линднер", - сказала она.Выступление Бербок транслировалось на странице МИД в соцсети X.Бербок отметила, что Германия всегда поддерживала диалог с "самыми разными" представителями сирийского общества, и сейчас необходимо восстановить эти коммуникационные каналы для ведения политического диалога и предоставления гуманитарной помощи.В этом ключе министр упомянула группировку "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ), которая, по словам Бербок, является "решающим актором" для будущего Сирии. Вместе с другими партнёрами Германия ищет "адекватного" обхождения с группировкой, учитывая её террористические истоки, добавила она.Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
https://ria.ru/20241211/siriya-1988483215.html
https://ria.ru/20241210/siriya-1988268990.html
https://ria.ru/20241210/siriya-1988269751.html
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германия, сирия, в мире, анналена бербок, мид германии
Война в Сирии, Германия, Сирия, В мире, Анналена Бербок, МИД Германии
Германия увеличит присутствие в Сирии, заявила Бербок

Бербок сообщила о назначении Линднера спецпредставителем Германии в Сирии

© AP Photo / Efrem LukatskyГлава МИД Германии Анналена Бербок
Глава МИД Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Глава МИД Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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БЕРЛИН, 11 дек — РИА Новости. Германия увеличит своё присутствие в Сирии, для этой цели назначен специальный представитель, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в соцсети X.
"В свете дальнейшего развития (ситуации в Сирии - ред.) мы, естественно, увеличим наше присутствие на месте. Именно поэтому сегодня я назначила специального координатора по Сирии в федеральном министерстве иностранных дел. И я очень рада, что эту задачу возьмет на себя госминистр Тобиас Линднер", - сказала она.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Сирия все. Остальным приготовиться
Вчера, 08:00
Выступление Бербок транслировалось на странице МИД в соцсети X.
Бербок отметила, что Германия всегда поддерживала диалог с "самыми разными" представителями сирийского общества, и сейчас необходимо восстановить эти коммуникационные каналы для ведения политического диалога и предоставления гуманитарной помощи.
В этом ключе министр упомянула группировку "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ), которая, по словам Бербок, является "решающим актором" для будущего Сирии. Вместе с другими партнёрами Германия ищет "адекватного" обхождения с группировкой, учитывая её террористические истоки, добавила она.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Плановая сирийская катастрофа
10 декабря, 08:00
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
После Асада: кто победил и проиграл в Сирии
10 декабря, 08:00
 
Война в СирииГерманияСирияВ миреАнналена БербокМИД Германии
 
 
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