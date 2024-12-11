В Кремле ответили на вопрос об эвакуации российских военных из Сирии
Песков: Россия контактирует с теми, кто контролирует ситуацию в Сирии
Военнослужащие РФ на базе "Хмеймим" в Сирии. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об эвакуации российских военных из Сирии, где контроль над страной установила вооруженная оппозиция, заявил, что Москва контактирует с теми, кто контролирует ситуацию.
"Пока прошло слишком мало времени, поэтому ничего подробнее вам сказать не могу, но, разумеется, мы не можем не контактировать с теми, кто на земле контролирует ситуацию, потому что, еще раз повторяю, это наши объекты, наши люди в первую очередь", - сказал Песков журналистам на вопрос, удалось ли эвакуировать российских военных с территории Сирии.
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Он уточнил, что о точном количестве российских солдат в Сирии могут сказать только "наши военные".
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остаётся в стране и установил контакт с руководством вооружённой оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьёй прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
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