https://ria.ru/20241211/siriya-1988581858.html

Россия хочет скорейшей стабилизации обстановки в Сирии, заявили в Кремле

Россия хочет скорейшей стабилизации обстановки в Сирии, заявили в Кремле - РИА Новости, 11.12.2024

Россия хочет скорейшей стабилизации обстановки в Сирии, заявили в Кремле

Россия хотела бы видеть скорейшую стабилизацию обстановки в Сирии, чтобы была возможность выйти на перспективы перевода ситуации в законное русло, заявил... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T12:46

2024-12-11T12:46

2024-12-11T12:46

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сирия

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дмитрий песков

биньямин нетаньяху

обострение ситуации в сирии — 2024

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Россия хотела бы видеть скорейшую стабилизацию обстановки в Сирии, чтобы была возможность выйти на перспективы перевода ситуации в законное русло, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы, конечно, хотели бы видеть скорейшую стабилизацию, так или иначе, обстановки в стране с тем, чтобы впоследствии выйти уже в какие-то перспективы привода ситуации в законное русло", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как в Кремле относятся к действиям Израиля в Сирии. МИД Ливана призвал международное сообщество осудить действия Израиля и положить им конец, оказав давление на Тель-Авив. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник заявил, что Голанские высоты навсегда останутся "неотъемлемой частью" Израиля. В то же время армия Израиля пересекла границу с Сирией и захватила буферную зону на Голанских высотах, часть поселений провинции Кунейтра, расположенной в сирийской части Голанских высот.

https://ria.ru/20241211/siriya-1988483215.html

https://ria.ru/20241211/siriya-1988544345.html

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в мире, израиль, сирия, россия, дмитрий песков, биньямин нетаньяху, обострение ситуации в сирии — 2024