Россия внимательно отслеживает ситуацию в Сирии, заявили в Кремле
Песков: Россия поддерживает контакты с теми, кто контролирует ситуацию в Сирии
Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Россия внимательно отслеживает происходящее в Сирии и поддерживает контакты с теми, кто контролирует ситуацию в стране, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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"Мы, разумеется, сейчас внимательным образом отслеживаем все, что происходит в Сирии. Мы, разумеется, поддерживаем контакты с теми, кто контролирует сейчас ситуацию в Сирии. Это необходимо, поскольку там находится наша база, там находится наше дипломатическое представительство... Будем дальше очень внимательно смотреть, конечно же, исходить из тех реалий, которые складываются на земле", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остаётся в стране и установил контакт с руководством вооружённой оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьёй прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
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