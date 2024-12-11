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Хаменеи назвал события в Сирии результатом плана США и Израиля

Хаменеи назвал события в Сирии результатом плана США и Израиля - РИА Новости, 11.12.2024

Хаменеи назвал события в Сирии результатом плана США и Израиля

События в Сирии являются результатом реализации совместного плана Вашингтона и Тель-Авива при участии соседнего с САР государства, заявил Верховный лидер Ирана... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T11:42

2024-12-11T11:42

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ТЕГЕРАН, 11 дек - РИА Новости. События в Сирии являются результатом реализации совместного плана Вашингтона и Тель-Авива при участии соседнего с САР государства, заявил Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. "Не следует сомневаться: произошедшее в Сирии - результат совместного американо-израильского плана", - заявил Хаменеи. По его словам, в том, что произошло в Сирии, также сыграло и продолжает играть роль одно соседнее с этой страной государство, однако основными акторами стали США и Израиль: имеющиеся признаки, заявил Хаменеи, не оставляют в этом сомнений. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.

https://ria.ru/20241211/ukraina-1988503582.html

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в мире, россия, москва, башар асад, али хаменеи, обострение ситуации в сирии — 2024