WP узнала, как украинская разведка помогла сирийской вооруженной оппозиции
WP: украинская разведка месяц назад передала ХТШ 20 инструкторов и 150 дронов
© AP Photo / Hussein MallaБоевики "Хайят Тахрир аш-Шам" в Сирии
© AP Photo / Hussein Malla
Боевики "Хайят Тахрир аш-Шам" в Сирии. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Украинская разведка оказала содействие "Хайят Тахрир аш-Шам", около месяца назад отправив группировке примерно 150 дронов, а также около 20 опытных операторов беспилотников, пишет американская газета Washington Post, подтверждая расследование РИА Новости, которое показало, что украинские инструкторы обучали применению дронов-камикадзе силы сирийской вооружённой оппозиции, захватившие Алеппо и ряд других населенных пунктов в Сирии.
Связи Киева с вооруженной оппозицией в Сирии подтвердило расследование РИА Новости, в частности, интервью с перебежчиком из "Хайят Тахрир аш-Шам", рассказавшим, как украинские инструкторы учили применять БПЛА.
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"Украинская разведка отправила около 20 опытных операторов беспилотников и около 150 дронов ... в штаб (оппозиционных сил - ред.) в Идлибе четыре-пять недель назад, чтобы помочь "Хайят Тахрир аш-Шам", - пишет издание, ссылаясь на источники, знакомые с украинской военной деятельностью за рубежом.
Ранее официальный представитель парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Ибрагим Резаи заявил, что правительство Украины снабжает вооруженную оппозицию в Сирии беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и должно нести за это ответственность.
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
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