https://ria.ru/20241211/siriya-1988567937.html

WP узнала, как украинская разведка помогла сирийской вооруженной оппозиции

WP узнала, как украинская разведка помогла сирийской вооруженной оппозиции - РИА Новости, 11.12.2024

WP узнала, как украинская разведка помогла сирийской вооруженной оппозиции

Украинская разведка оказала содействие "Хайят Тахрир аш-Шам", около месяца назад отправив группировке примерно 150 дронов, а также около 20 опытных операторов... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T11:35

2024-12-11T11:35

2024-12-11T11:35

война в сирии

в мире

россия

москва

башар асад

обострение ситуации в сирии — 2024

украина

киев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1973034337_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_f3c0c616fcdecdc59ace60aaebdc4e87.jpg

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Украинская разведка оказала содействие "Хайят Тахрир аш-Шам", около месяца назад отправив группировке примерно 150 дронов, а также около 20 опытных операторов беспилотников, пишет американская газета Washington Post, подтверждая расследование РИА Новости, которое показало, что украинские инструкторы обучали применению дронов-камикадзе силы сирийской вооружённой оппозиции, захватившие Алеппо и ряд других населенных пунктов в Сирии. Связи Киева с вооруженной оппозицией в Сирии подтвердило расследование РИА Новости, в частности, интервью с перебежчиком из "Хайят Тахрир аш-Шам", рассказавшим, как украинские инструкторы учили применять БПЛА. "Украинская разведка отправила около 20 опытных операторов беспилотников и около 150 дронов ... в штаб (оппозиционных сил - ред.) в Идлибе четыре-пять недель назад, чтобы помочь "Хайят Тахрир аш-Шам", - пишет издание, ссылаясь на источники, знакомые с украинской военной деятельностью за рубежом. Ранее официальный представитель парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Ибрагим Резаи заявил, что правительство Украины снабжает вооруженную оппозицию в Сирии беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и должно нести за это ответственность. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.

https://ria.ru/20241211/siriya-1988483215.html

https://ria.ru/20241210/siriya-1988268990.html

россия

москва

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, москва, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024, украина, киев