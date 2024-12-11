https://ria.ru/20241211/siriya-1988544345.html
Захарова прокомментировала ситуацию в Сирии
Захарова прокомментировала ситуацию в Сирии - РИА Новости, 11.12.2024
Захарова прокомментировала ситуацию в Сирии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя в эфире радио Sputnik ситуацию в Сирии, заявила, что сейчас самым важным является безопасность... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T08:22
2024-12-11T08:22
2024-12-11T08:37
война в сирии
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обострение ситуации в сирии — 2024
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мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя в эфире радио Sputnik ситуацию в Сирии, заявила, что сейчас самым важным является безопасность российских граждан, делается все необходимое для ее обеспечения."Сейчас самое важное, наш приоритет... - это безусловно, безопасность наших граждан, всех наших граждан", - сказала она."Вы прекрасно понимаете, мы не разделяем: это и наши граждане, которые находятся там, находятся в качестве специалистов, это наши военные, это наши дипломаты, это члены семей сирийцев, это журналисты, люди которые работали с российскими СМИ, в том числе имели российские паспорта, проживающие в Сирии... это абсолютный приоритет", - добавила Захарова.Она подчеркнула, что сейчас делается все необходимое для обеспечении безопасности российских граждан.
https://ria.ru/20241211/siriya-1988483215.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сирия, обострение ситуации в сирии — 2024, в мире, россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Война в Сирии, Сирия, Обострение ситуации в Сирии — 2024, В мире, Россия, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Захарова прокомментировала ситуацию в Сирии
Захарова назвала обеспечение безопасности граждан РФ самым важным в Сирии сейчас