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Захарова прокомментировала ситуацию в Сирии - РИА Новости, 11.12.2024
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Война в Сирии
 
08:22 11.12.2024 (обновлено: 08:37 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/siriya-1988544345.html
Захарова прокомментировала ситуацию в Сирии
Захарова прокомментировала ситуацию в Сирии - РИА Новости, 11.12.2024
Захарова прокомментировала ситуацию в Сирии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя в эфире радио Sputnik ситуацию в Сирии, заявила, что сейчас самым важным является безопасность... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T08:22
2024-12-11T08:37
война в сирии
сирия
обострение ситуации в сирии — 2024
в мире
россия
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя в эфире радио Sputnik ситуацию в Сирии, заявила, что сейчас самым важным является безопасность российских граждан, делается все необходимое для ее обеспечения."Сейчас самое важное, наш приоритет... - это безусловно, безопасность наших граждан, всех наших граждан", - сказала она."Вы прекрасно понимаете, мы не разделяем: это и наши граждане, которые находятся там, находятся в качестве специалистов, это наши военные, это наши дипломаты, это члены семей сирийцев, это журналисты, люди которые работали с российскими СМИ, в том числе имели российские паспорта, проживающие в Сирии... это абсолютный приоритет", - добавила Захарова.Она подчеркнула, что сейчас делается все необходимое для обеспечении безопасности российских граждан.
https://ria.ru/20241211/siriya-1988483215.html
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сирия, обострение ситуации в сирии — 2024, в мире, россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Война в Сирии, Сирия, Обострение ситуации в Сирии — 2024, В мире, Россия, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Захарова прокомментировала ситуацию в Сирии

Захарова назвала обеспечение безопасности граждан РФ самым важным в Сирии сейчас

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя в эфире радио Sputnik ситуацию в Сирии, заявила, что сейчас самым важным является безопасность российских граждан, делается все необходимое для ее обеспечения.
"Сейчас самое важное, наш приоритет... - это безусловно, безопасность наших граждан, всех наших граждан", - сказала она.
"Вы прекрасно понимаете, мы не разделяем: это и наши граждане, которые находятся там, находятся в качестве специалистов, это наши военные, это наши дипломаты, это члены семей сирийцев, это журналисты, люди которые работали с российскими СМИ, в том числе имели российские паспорта, проживающие в Сирии... это абсолютный приоритет", - добавила Захарова.
Она подчеркнула, что сейчас делается все необходимое для обеспечении безопасности российских граждан.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
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Война в СирииСирияОбострение ситуации в Сирии — 2024В миреРоссияМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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