https://ria.ru/20241211/siriya-1988544345.html

Захарова прокомментировала ситуацию в Сирии

Захарова прокомментировала ситуацию в Сирии - РИА Новости, 11.12.2024

Захарова прокомментировала ситуацию в Сирии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя в эфире радио Sputnik ситуацию в Сирии, заявила, что сейчас самым важным является безопасность... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T08:22

2024-12-11T08:22

2024-12-11T08:37

война в сирии

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обострение ситуации в сирии — 2024

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя в эфире радио Sputnik ситуацию в Сирии, заявила, что сейчас самым важным является безопасность российских граждан, делается все необходимое для ее обеспечения."Сейчас самое важное, наш приоритет... - это безусловно, безопасность наших граждан, всех наших граждан", - сказала она."Вы прекрасно понимаете, мы не разделяем: это и наши граждане, которые находятся там, находятся в качестве специалистов, это наши военные, это наши дипломаты, это члены семей сирийцев, это журналисты, люди которые работали с российскими СМИ, в том числе имели российские паспорта, проживающие в Сирии... это абсолютный приоритет", - добавила Захарова.Она подчеркнула, что сейчас делается все необходимое для обеспечении безопасности российских граждан.

https://ria.ru/20241211/siriya-1988483215.html

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Ольга Фомченкова

сирия, обострение ситуации в сирии — 2024, в мире, россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)