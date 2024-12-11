https://ria.ru/20241211/sirija-1988523708.html

Глава Центрального командования Пентагона посетил базы в Сирии и Ираке

Глава Центрального командования Пентагона посетил базы в Сирии и Ираке - РИА Новости, 11.12.2024

Глава Центрального командования Пентагона посетил базы в Сирии и Ираке

Глава Центрального командования Пентагона Майкл Курилла посетил американских солдат в Сирии и Ираке, сообщает командование. РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T01:05

2024-12-11T01:05

2024-12-11T01:59

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ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Глава Центрального командования Пентагона Майкл Курилла посетил американских солдат в Сирии и Ираке, сообщает командование. "Генерал Курилла посетил американских солдат и командиров, а также партнеров по коалиции, Сирийские демократические силы на нескольких базах в Сирии", - говорится в распространенном сообщении Центкома. Затем Курилла посетил Багдад, где встретился с руководством Ирака, а также командованием объединенных сил. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.

https://ria.ru/20241126/boeviki-1985732829.html

https://ria.ru/20241210/sirija-1988308091.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, москва, башар асад, сирия, ирак, министерство обороны сша