https://ria.ru/20241211/sirija-1988523708.html
Глава Центрального командования Пентагона посетил базы в Сирии и Ираке
Глава Центрального командования Пентагона посетил базы в Сирии и Ираке - РИА Новости, 11.12.2024
Глава Центрального командования Пентагона посетил базы в Сирии и Ираке
Глава Центрального командования Пентагона Майкл Курилла посетил американских солдат в Сирии и Ираке, сообщает командование. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T01:05
2024-12-11T01:05
2024-12-11T01:59
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ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Глава Центрального командования Пентагона Майкл Курилла посетил американских солдат в Сирии и Ираке, сообщает командование. "Генерал Курилла посетил американских солдат и командиров, а также партнеров по коалиции, Сирийские демократические силы на нескольких базах в Сирии", - говорится в распространенном сообщении Центкома. Затем Курилла посетил Багдад, где встретился с руководством Ирака, а также командованием объединенных сил. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
https://ria.ru/20241126/boeviki-1985732829.html
https://ria.ru/20241210/sirija-1988308091.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, москва, башар асад, сирия, ирак, министерство обороны сша
В мире, Россия, Москва, Башар Асад, Сирия, Ирак, Министерство обороны США
Глава Центрального командования Пентагона посетил базы в Сирии и Ираке
Глава Центрального командования Пентагона посетил солдат в Сирии и Ираке
ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Глава Центрального командования Пентагона Майкл Курилла посетил американских солдат в Сирии и Ираке, сообщает командование.
"Генерал Курилла посетил американских солдат и командиров, а также партнеров по коалиции, Сирийские демократические силы на нескольких базах в Сирии", - говорится в распространенном сообщении Центкома.
Затем Курилла посетил Багдад, где встретился с руководством Ирака, а также командованием объединенных сил.
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад
после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву
- РФ
предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.