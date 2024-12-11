https://ria.ru/20241211/shveytsariya-1988622147.html
Министра финансов Швейцарии избрали президентом
Министра финансов Швейцарии избрали президентом - РИА Новости, 11.12.2024
Министра финансов Швейцарии избрали президентом
Парламент Швейцарии избрал министра финансов Карин Келлер-Саттер президентом страны на 2025 год, говорится в заявлении, опубликованном на сайте швейцарского... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T15:44
2024-12-11T15:44
2024-12-11T16:00
швейцария
в мире
карин келлер-саттер
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ЖЕНЕВА, 11 дек - РИА Новости. Парламент Швейцарии избрал министра финансов Карин Келлер-Саттер президентом страны на 2025 год, говорится в заявлении, опубликованном на сайте швейцарского парламента."Карин Келлер-Саттер возглавит Швейцарскую Конфедерацию в 2025 году. Федеральное собрание избрало ее в среду 168 голосами из 203 действительных бюллетеней. Почти 61-летняя жительница Санкт-Уэльса из Радикально-либеральной партии сменит Виолу Амхерд из партии "Центра", - сказано в документе.Келлер-Саттер в настоящее время является министром финансов.Президент Швейцарской Конфедерации избирается парламентом и должен выполнять особые задачи в течение года своего пребывания в должности: он должен обеспечивать хорошее сотрудничество в правительстве и выполнять представительские функции.
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швейцария, в мире, карин келлер-саттер
Швейцария, В мире, Карин Келлер-Саттер
Министра финансов Швейцарии избрали президентом
Парламент Швейцарии избрал министра финансов Келлер-Саттер президентом