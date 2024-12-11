https://ria.ru/20241211/sholts-1988698973.html

Шольц признал, что Украину поддерживают ради выгоды

Шольц признал, что Украину поддерживают ради выгоды - РИА Новости, 11.12.2024

Шольц признал, что Украину поддерживают ради выгоды

Инвестиции немецкого бизнеса в Украину до и после конфликта принесут пользу экономике ФРГ, заявил канцлер Олаф Шольц на германо-украинском экономическом форуме... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T20:43

2024-12-11T20:43

2024-12-11T21:51

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БЕРЛИН, 11 дек — РИА Новости. Инвестиции немецкого бизнеса в Украину до и после конфликта принесут пользу экономике ФРГ, заявил канцлер Олаф Шольц на германо-украинском экономическом форуме в Берлине."После войны мы увидим на Украине такие темпы роста и возможности развития, которые мы наблюдали разве что в странах Центральной и Восточной Европы, вступивших в ЕС за последние два десятилетия. Немецкая экономика сыграла важную роль в этих историях успеха и получила от них выгоду. Я хотел бы видеть нечто подобное в отношении Украины. Именно поэтому мы поддерживаем вашу страну в стремлении к справедливому миру", — сказал политик, обращаясь к присутствующему на форуме премьер-министру постсоветской республики Денису Шмыгалю.Как отметил канцлер, торговля между двумя странами выросла с чуть менее восьми миллиардов евро в 2021 году до почти десяти миллиардов в 2023-м: Германия поставляет военное оборудование, химическую продукцию и автомобили, а Украина — сырье и продовольствие."ВВП Украины вырос в 2024 году. Транспорт и строительство набирают обороты. Внутренний спрос высок. Сельское хозяйство активно экспортирует продукцию — благодаря коридору в Черном море и европейским коридорам солидарности", — утверждает Шольц.Он призвал немецкий бизнес, который представлен в бывшей советской республике более чем двумя тысячами компаний, продолжать инвестировать в страну и ее восстановление как в "будущего члена ЕС, который тесно связан культурно и политически с Европой". "Мы пройдем путь вместе — немцы и украинцы — бок о бок", — добавил политик, упомянув в этой связи 1,2 миллиона получивших убежище в ФРГ украинцев, которые, по его мнению, сыграют в этом важную роль. Летом немецкое правительство сообщило о планах вдвое сократить помощь Украине в рамках проекта бюджета на 2025 год — с восьми до четырех миллиардов евро. Тем не менее позднее Шольц отметил, что Германия останется крупнейшим донором помощи киевскому режиму в Европе.ФРГ в начале ноября столкнулась с расколом правительственной коалиции. Кризис начался после того, как кабинет по настоянию Шольца покинул министр финансов Кристиан Линднер, возглавляющий Свободную демократическую партию (СвДП).В качестве причины канцлер указал нежелание Линднера одобрить одновременно повышение расходов на поддержку Украины и инвестирование в будущее ФРГ.

https://ria.ru/20241205/drony-1987376126.html

https://ria.ru/20241203/sholts-1987121388.html

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украина, германия, олаф шольц, денис шмыгаль, евросоюз, нато, в мире