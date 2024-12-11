https://ria.ru/20241211/sevastopol-1988707558.html
В Севастополе сбили пять беспилотников
В Севастополе сбили пять беспилотников - РИА Новости, 11.12.2024
В Севастополе сбили пять беспилотников
ПВО и силы Черноморского флота на данный момент сбили пять БПЛА, еще два были подавлены средствами РЭБ, объекты в Севастополе не пострадали, сообщил губернатор... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T22:33
2024-12-11T22:33
2024-12-11T22:40
специальная военная операция на украине
севастополь
михаил развожаев
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. ПВО и силы Черноморского флота на данный момент сбили пять БПЛА, еще два были подавлены средствами РЭБ, объекты в Севастополе не пострадали, сообщил губернатор Михаил Развожаев. "В общей сложности к этому часу силы ПВО и нашего Черноморского флота сбили 5 БПЛА и 2 БПЛА были подавлены средствами РЭБ", - написал он в своем Telegram-канале. Развожаев добавил, что, по информации Спасательной службы Севастополя, никакие объекты в городе не пострадали.
https://ria.ru/20241211/pvo-1988595720.html
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севастополь, михаил развожаев
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев
В Севастополе сбили пять беспилотников
Развожаев: в Севастополе сбили пять беспилотников, два подавили средствами РЭБ