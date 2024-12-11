https://ria.ru/20241211/sevastopol-1988702970.html
В Севастополе отражают воздушную атаку ВСУ
В Севастополе отражают воздушную атаку ВСУ - РИА Новости, 11.12.2024
В Севастополе отражают воздушную атаку ВСУ
Еще две воздушные цели сбиты в районе Балаклавы и Инкермана в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T21:22
2024-12-11T21:22
2024-12-11T21:32
специальная военная операция на украине
севастополь
балаклава
черное море
михаил развожаев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Еще две воздушные цели сбиты в районе Балаклавы и Инкермана в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Ранее глава региона сообщал, что силами ПВО уничтожены два беспилотника самолетного типа над акваторией Черного моря в Севастополе."В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО... Также сбиты еще 2 воздушные цели в районе Балаклавы и Инкермана", - написал он в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20241211/vsu-1988665347.html
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севастополь, балаклава, черное море, михаил развожаев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Балаклава, Черное море, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины
В Севастополе отражают воздушную атаку ВСУ
Развожаев: в Севастополе сбили два беспилотника ВСУ и еще две воздушных цели