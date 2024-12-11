https://ria.ru/20241211/sevastopol-1988702970.html

В Севастополе отражают воздушную атаку ВСУ

В Севастополе отражают воздушную атаку ВСУ - РИА Новости, 11.12.2024

В Севастополе отражают воздушную атаку ВСУ

Еще две воздушные цели сбиты в районе Балаклавы и Инкермана в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 11.12.2024

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2024-12-11T21:22

2024-12-11T21:32

специальная военная операция на украине

севастополь

балаклава

черное море

михаил развожаев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Еще две воздушные цели сбиты в районе Балаклавы и Инкермана в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Ранее глава региона сообщал, что силами ПВО уничтожены два беспилотника самолетного типа над акваторией Черного моря в Севастополе."В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО... Также сбиты еще 2 воздушные цели в районе Балаклавы и Инкермана", - написал он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20241211/vsu-1988665347.html

севастополь

балаклава

черное море

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севастополь, балаклава, черное море, михаил развожаев, вооруженные силы украины