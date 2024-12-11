https://ria.ru/20241211/sanktsii-1988656488.html

Послы ЕС согласовали 15-й пакет санкций против России

Послы ЕС согласовали 15-й пакет санкций против России - РИА Новости, 11.12.2024

Послы ЕС согласовали 15-й пакет санкций против России

Послы стран — членов Евросоюза согласовали 15-й пакет санкций против России, сообщило председательство Венгрии в Совете ЕС в соцсети X. РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T17:50

2024-12-11T17:50

2024-12-11T19:12

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Послы стран — членов Евросоюза согласовали 15-й пакет санкций против России, сообщило председательство Венгрии в Совете ЕС в соцсети X."Послы только что согласовали 15-й пакет санкций (против России. — Прим. ред.)", — говорится в публикации.Уточняется, что под ограничительные меры попадут новые физические и юридические лица, в том числе за пределами России. Кроме того, они затронут деятельность судов третьих стран, которые действуют в поддержку Москвы.Накануне агентство Reuters со ссылкой на европейских дипломатов сообщило, что представители ЕС собираются обсудить новые санкции из-за "гибридных угроз со стороны России", под которыми, в частности, понимаются предполагаемые случаи срыва выборов, подрывной деятельности в сфере экономики, а также кибератак.В ранее согласованный список могут добавить 16 человек и три организации. В основном речь идет о россиянах, но в перечне есть и три представителя Молдавии, Кот-д'Ивуара и Грузии, а также одно юрлицо из Того.После начала спецоперации ЕС ввел уже 14 пакетов ограничительных мер против России. В Москве отмечали, что оппонентам не хватает мужества признать провал санкционной политики. В самих западных странах регулярно звучат мнения, что антироссийские рестрикции неэффективны.

https://ria.ru/20241208/sanktsii-1987929852.html

https://ria.ru/20241211/neft-1988607727.html

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в мире, россия, венгрия, евросоюз, совет евросоюза, санкции в отношении россии, владимир путин