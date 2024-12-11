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США могут ввести жесткие санкции против российской нефти, пишет Блумберг - РИА Новости, 11.12.2024
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05:29 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/sanktsii-1988536577.html
США могут ввести жесткие санкции против российской нефти, пишет Блумберг
США могут ввести жесткие санкции против российской нефти, пишет Блумберг - РИА Новости, 11.12.2024
США могут ввести жесткие санкции против российской нефти, пишет Блумберг
Администрация президента США Джо Байдена обсуждает введение более жестких санкций в отношении экспорта российской нефти, передает агентство Блумберг со ссылкой... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T05:29
2024-12-11T05:29
россия
сша
киев
джо байден
владимир путин
евросоюз
в мире
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена обсуждает введение более жестких санкций в отношении экспорта российской нефти, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Детали возможных ограничений пока прорабатываются, однако команда Байдена обдумывает введение ограничений, которые могли быть направлены против экспорта российской нефти", - заявили агентству неназванные источники, знакомые с информацией. Как добавили источники агентства, Байден долго не решался предпринять такой шаг из опасений, что такие меры могут повысить стоимость топлива, в частности на фоне последних президентских выборов в США. Агентство со ссылкой на источники подчеркивает, что теперь администрация Байдена готова "к более агрессивным действиям" на фоне падения цен на нефть и опасения, что Трамп может "попытаться заставить" Киев заключить быструю сделку с Россией для завершения конфликта на Украине. Источники уточнили агентству, что администрация Байдена также обдумывает введение новых санкций против нефтяных танкеров, которые Россия якобы использует для перевозки нефти. "Новые ограничения против так называемого "теневого флота" могут быть обнародованы в ближайшие недели", - утверждают источники. По данным агентства, одной из моделей расширенных санкций Штатов может стать введение ограничений, в рамках которых страны, покупающие нефть, "подвергаются наказанию со стороны США". Блумберг напоминает, что Евросоюз планирует ввести до конца года похожие меры в отношении "теневого флота", который якобы используется Россией. В ноябре агентство Блумберг со ссылкой на источники заявляло, что ЕС работает над новым пакетом санкций, направленных против российских танкеров, якобы относящихся к так называемому "теневому флоту", и ряда физлиц, хочет одобрить его до конца 2024 года В июне ЕС в рамках нового 14-го пакета санкций против России ввел санкции в отношении "теневого флота" РФ, в них попали 27 судов. В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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россия, сша, киев, джо байден, владимир путин, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии
Россия, США, Киев, Джо Байден, Владимир Путин, Евросоюз, В мире, Санкции в отношении России
США могут ввести жесткие санкции против российской нефти, пишет Блумберг

Блумберг: США обсуждают более жесткие санкции против экспорта российской нефти

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
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Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена обсуждает введение более жестких санкций в отношении экспорта российской нефти, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Детали возможных ограничений пока прорабатываются, однако команда Байдена обдумывает введение ограничений, которые могли быть направлены против экспорта российской нефти", - заявили агентству неназванные источники, знакомые с информацией.
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Как добавили источники агентства, Байден долго не решался предпринять такой шаг из опасений, что такие меры могут повысить стоимость топлива, в частности на фоне последних президентских выборов в США. Агентство со ссылкой на источники подчеркивает, что теперь администрация Байдена готова "к более агрессивным действиям" на фоне падения цен на нефть и опасения, что Трамп может "попытаться заставить" Киев заключить быструю сделку с Россией для завершения конфликта на Украине. Источники уточнили агентству, что администрация Байдена также обдумывает введение новых санкций против нефтяных танкеров, которые Россия якобы использует для перевозки нефти.
"Новые ограничения против так называемого "теневого флота" могут быть обнародованы в ближайшие недели", - утверждают источники.
По данным агентства, одной из моделей расширенных санкций Штатов может стать введение ограничений, в рамках которых страны, покупающие нефть, "подвергаются наказанию со стороны США". Блумберг напоминает, что Евросоюз планирует ввести до конца года похожие меры в отношении "теневого флота", который якобы используется Россией.
В ноябре агентство Блумберг со ссылкой на источники заявляло, что ЕС работает над новым пакетом санкций, направленных против российских танкеров, якобы относящихся к так называемому "теневому флоту", и ряда физлиц, хочет одобрить его до конца 2024 года
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