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БиГ так и не ввела санкции против России, напомнил российский посол - РИА Новости, 11.12.2024
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04:41 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/sanktsii-1988534131.html
БиГ так и не ввела санкции против России, напомнил российский посол
БиГ так и не ввела санкции против России, напомнил российский посол - РИА Новости, 11.12.2024
БиГ так и не ввела санкции против России, напомнил российский посол
Благодаря Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) официальное Сараево так и не ввело санкции против России, заявил посол РФ Игорь Калабухов в интервью РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T04:41
2024-12-11T04:41
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БЕЛГРАД, 11 дек – РИА Новости. Благодаря Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) официальное Сараево так и не ввело санкции против России, заявил посол РФ Игорь Калабухов в интервью РИА Новости. Как отметил глава российского диппредставительства, согласно Дейтонскому мирному соглашению 1995 года главным органом, определяющим внешнеполитический курс государства, является президиум БиГ, решения в котором принимаются путем консенсуса. То есть каждый из трех его членов обладает правом вето. "Как известно, представитель сербского народа (в настоящее время Желька Цвиянович – ред.) последовательно блокирует антироссийские инициативы, включая и незаконные ограничительные меры Запада против России. Таким образом, официально Босния и Герцеговина никогда не поддерживала рестрикции в отношении нашей страны, а решения отдельных боснийско-герцеговинских функционеров в различных международных организациях и форумах являются с точки зрения внутренней процедуры нелегитимными без соответствующей санкции со стороны коллективного главы БиГ", - отметил Калабухов. Он подчеркнул, что даже если Брюссель считает, что официальное Сараево на 100% следует санкционной линии ЕС, "фактом является то, что ни одно из соответствующих решений Евросоюза в отношении России не было имплементировано в БиГ".
https://ria.ru/20241211/gaz-1988532228.html
https://ria.ru/20240603/sanktsii-1950074046.html
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в мире, россия, босния, брюссель, евросоюз
В мире, Россия, Босния, Брюссель, Евросоюз
БиГ так и не ввела санкции против России, напомнил российский посол

Посол Калабухов: Сараево не ввело санкции благодаря Республике Сербской

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБоснийский город Сараево
Боснийский город Сараево - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕЛГРАД, 11 дек – РИА Новости. Благодаря Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) официальное Сараево так и не ввело санкции против России, заявил посол РФ Игорь Калабухов в интервью РИА Новости.
Как отметил глава российского диппредставительства, согласно Дейтонскому мирному соглашению 1995 года главным органом, определяющим внешнеполитический курс государства, является президиум БиГ, решения в котором принимаются путем консенсуса. То есть каждый из трех его членов обладает правом вето.
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"Как известно, представитель сербского народа (в настоящее время Желька Цвиянович – ред.) последовательно блокирует антироссийские инициативы, включая и незаконные ограничительные меры Запада против России. Таким образом, официально Босния и Герцеговина никогда не поддерживала рестрикции в отношении нашей страны, а решения отдельных боснийско-герцеговинских функционеров в различных международных организациях и форумах являются с точки зрения внутренней процедуры нелегитимными без соответствующей санкции со стороны коллективного главы БиГ", - отметил Калабухов.
Он подчеркнул, что даже если Брюссель считает, что официальное Сараево на 100% следует санкционной линии ЕС, "фактом является то, что ни одно из соответствующих решений Евросоюза в отношении России не было имплементировано в БиГ".
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