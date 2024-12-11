https://ria.ru/20241211/sanktsii-1988534131.html

БиГ так и не ввела санкции против России, напомнил российский посол

БиГ так и не ввела санкции против России, напомнил российский посол - РИА Новости, 11.12.2024

БиГ так и не ввела санкции против России, напомнил российский посол

Благодаря Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) официальное Сараево так и не ввело санкции против России, заявил посол РФ Игорь Калабухов в интервью РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T04:41

2024-12-11T04:41

2024-12-11T04:41

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БЕЛГРАД, 11 дек – РИА Новости. Благодаря Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) официальное Сараево так и не ввело санкции против России, заявил посол РФ Игорь Калабухов в интервью РИА Новости. Как отметил глава российского диппредставительства, согласно Дейтонскому мирному соглашению 1995 года главным органом, определяющим внешнеполитический курс государства, является президиум БиГ, решения в котором принимаются путем консенсуса. То есть каждый из трех его членов обладает правом вето. "Как известно, представитель сербского народа (в настоящее время Желька Цвиянович – ред.) последовательно блокирует антироссийские инициативы, включая и незаконные ограничительные меры Запада против России. Таким образом, официально Босния и Герцеговина никогда не поддерживала рестрикции в отношении нашей страны, а решения отдельных боснийско-герцеговинских функционеров в различных международных организациях и форумах являются с точки зрения внутренней процедуры нелегитимными без соответствующей санкции со стороны коллективного главы БиГ", - отметил Калабухов. Он подчеркнул, что даже если Брюссель считает, что официальное Сараево на 100% следует санкционной линии ЕС, "фактом является то, что ни одно из соответствующих решений Евросоюза в отношении России не было имплементировано в БиГ".

https://ria.ru/20241211/gaz-1988532228.html

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Дарья Буймова

в мире, россия, босния, брюссель, евросоюз