https://ria.ru/20241211/ryba-1988679648.html

Более 1800 исследований качества рыбы провели специалисты в Подмосковье

Более 1800 исследований качества рыбы провели специалисты в Подмосковье - РИА Новости, 11.12.2024

Более 1800 исследований качества рыбы провели специалисты в Подмосковье

Свыше 1,8 тысячи исследований качества и безопасности рыбы провели специалисты Госветслужбы Подмосковья в ноябре, сообщает пресс-служба министерства сельского... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T19:19

2024-12-11T19:19

2024-12-11T19:19

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Свыше 1,8 тысячи исследований качества и безопасности рыбы провели специалисты Госветслужбы Подмосковья в ноябре, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Рыба – источник белка, микроэлементов, включая железо, селен, цинк, йод и витамины. Для определения ее качества и безопасности специалисты Госветслужбы Подмосковья проводят ветеринарно-санитарную экспертизу образцов, представленных на рынках и ярмарках региона. В ведомстве отметили, что в ноябре сотрудники провели более 1,8 тысячи исследований и порядка 1,7 тысячи проб рыбы. Оценивали органолептические показатели: внешний вид – состояние чешуи, целостность плавников, запах, а также определяли наличие визуально заметных паразитов или иных включений на поверхности. По результатам исследований, вся продукция была допущена к реализации. Ветеринарно-санитарные специалисты добавили, что при выборе рыбы необходимо обратить внимание на чешую, которая должна быть гладкой и блестящей, глаза – прозрачные без помутнений, при надавливании на свежей рыбе не должно оставаться вмятин. Также признаком свежести является отсутствие резкого запаха и закрытые, ярко-красного или розоватого цвета жабры.

https://ria.ru/20241211/minsotsmo-1988599419.html

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московская область (подмосковье)