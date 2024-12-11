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Более 1800 исследований качества рыбы провели специалисты в Подмосковье - РИА Новости, 11.12.2024
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Новости Подмосковья
 
19:19 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/ryba-1988679648.html
Более 1800 исследований качества рыбы провели специалисты в Подмосковье
Более 1800 исследований качества рыбы провели специалисты в Подмосковье - РИА Новости, 11.12.2024
Более 1800 исследований качества рыбы провели специалисты в Подмосковье
Свыше 1,8 тысячи исследований качества и безопасности рыбы провели специалисты Госветслужбы Подмосковья в ноябре, сообщает пресс-служба министерства сельского... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T19:19
2024-12-11T19:19
новости подмосковья
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Свыше 1,8 тысячи исследований качества и безопасности рыбы провели специалисты Госветслужбы Подмосковья в ноябре, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Рыба – источник белка, микроэлементов, включая железо, селен, цинк, йод и витамины. Для определения ее качества и безопасности специалисты Госветслужбы Подмосковья проводят ветеринарно-санитарную экспертизу образцов, представленных на рынках и ярмарках региона. В ведомстве отметили, что в ноябре сотрудники провели более 1,8 тысячи исследований и порядка 1,7 тысячи проб рыбы. Оценивали органолептические показатели: внешний вид – состояние чешуи, целостность плавников, запах, а также определяли наличие визуально заметных паразитов или иных включений на поверхности. По результатам исследований, вся продукция была допущена к реализации. Ветеринарно-санитарные специалисты добавили, что при выборе рыбы необходимо обратить внимание на чешую, которая должна быть гладкой и блестящей, глаза – прозрачные без помутнений, при надавливании на свежей рыбе не должно оставаться вмятин. Также признаком свежести является отсутствие резкого запаха и закрытые, ярко-красного или розоватого цвета жабры.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Более 1800 исследований качества рыбы провели специалисты в Подмосковье

Госветслужба Подмосковья в ноябре провела более 1800 исследований качества рыбы

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкОхлажденная скумбрия
Охлажденная скумбрия - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Свыше 1,8 тысячи исследований качества и безопасности рыбы провели специалисты Госветслужбы Подмосковья в ноябре, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Рыба – источник белка, микроэлементов, включая железо, селен, цинк, йод и витамины. Для определения ее качества и безопасности специалисты Госветслужбы Подмосковья проводят ветеринарно-санитарную экспертизу образцов, представленных на рынках и ярмарках региона.
В ведомстве отметили, что в ноябре сотрудники провели более 1,8 тысячи исследований и порядка 1,7 тысячи проб рыбы. Оценивали органолептические показатели: внешний вид – состояние чешуи, целостность плавников, запах, а также определяли наличие визуально заметных паразитов или иных включений на поверхности. По результатам исследований, вся продукция была допущена к реализации.
Ветеринарно-санитарные специалисты добавили, что при выборе рыбы необходимо обратить внимание на чешую, которая должна быть гладкой и блестящей, глаза – прозрачные без помутнений, при надавливании на свежей рыбе не должно оставаться вмятин. Также признаком свежести является отсутствие резкого запаха и закрытые, ярко-красного или розоватого цвета жабры.
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