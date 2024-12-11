Проевропейские партии Румынии готовы поддержать единого кандидата
Проевропейские партии Румынии готовы поддержать единого кандидата в президенты
© Pixabay / GhitaB27Румыния
© Pixabay / GhitaB27
Румыния . Архивное фото
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КИШИНЕВ, 11 дек - РИА Новости. Проевропейские партии Румынии, которые ведут переговоры о формировании правящей коалиции в парламенте, сообщили, что готовы не только создать правительство, но и поддержать единого кандидата на будущих президентских выборах.
Парламентские выборы в Румынии прошли 1 декабря. Социал-демократическая партия (СДП), Национал-либеральная партия (НЛП), "Союз спасения Румынии" (USR), "Демократический союз венгров Румынии" (UDMR) и представители национальных меньшинств 4 декабря подписали резолюцию, в которой они обязуются создать коалицию в парламенте страны.
"Сегодня проевропейские формирования СДП, НЛП, USR, UDMR и Парламентская группа национальных меньшинств заявляют о своей твердой приверженности формированию проевропейского большинства в румынском парламенте, проевропейскому правительству и поддержке возможного единого проевропейского кандидата на президентских выборах", - заявили четыре формирования в совместном заявлении, опубликованном во вторник вечером.
На совместном заседании представители партий также обсудили необходимость скорейшего формирования правительства. В ближайшие дни политсилы будут работать над общей программой правления, они договорились создать совместную комиссию по реализации программы правления и специальные рабочие группы.
В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы. По итогам первого тура первое место занял независимый кандидат Кэлин Джеорджеску с 22,94% голосов, который проводил кампанию в TikTok. У Елены Ласкони, которая поддерживает партнерство с НАТО и США, 19,18% голосов. Конституционный суд Румынии 6 декабря принял решение об аннулировании первого тура выборов после повторного рассмотрения жалоб общественных организаций, кандидатов в президенты и государственных структур. В запросах приводились рассекреченные Высшим советом безопасности страны документы, согласно которым предвыборная кампания прошла с нарушениями.
Президент Румынии Клаус Йоханнис 28 ноября провел заседание Высшего совета национальной обороны, в рамках которого МВД и спецслужбы представили закрытые отчеты о нарушениях в рамках избирательной кампании. По просьбам политиков и СМИ эти отчеты были рассекречены. Йоханнис опубликовал отчеты МВД и спецслужб, из которых следует, что сотни блогеров якобы получили оплату за продвижение Джеорджеску. Румынская служба информации заявляет, что для продвижения Джеорджеску использовалась платформа TikTok, в рамках которой было создано более 25 тысяч аккаунтов, большинство из которых активизировались за две недели до первого тура выборов. Расследование спецслужб установило, что деятельность этих аккаунтов контролировалась через Telegram-каналы.
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