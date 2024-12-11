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В Ростовской области увеличили единовременную выплату контрактникам

В Ростовской области увеличили единовременную выплату контрактникам - РИА Новости, 11.12.2024

В Ростовской области увеличили единовременную выплату контрактникам

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь увеличил единовременную выплату военнослужащим, заключившим контракт с Минобороны РФ до 1 миллиона рублей,... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T20:02

2024-12-11T20:02

2024-12-11T20:02

ростовская область

юрий слюсарь

министерство обороны рф (минобороны рф)

общество

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 дек - РИА Новости. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь увеличил единовременную выплату военнослужащим, заключившим контракт с Минобороны РФ до 1 миллиона рублей, сообщает правительство региона. Ранее данная выплата составляла 400 тысяч рублей, уточнили в областном правительстве. "Граждане, проходящие военную службу по призыву или призванные по мобилизации, при заключении контракта с Минобороны о прохождении военной службы на год и более получат из регионального бюджета 1 миллион рублей", - говорится в сообщении. Соответствующее постановление, которое вступает в силу с 16 декабря, подписал временно исполняющий обязанности губернатора области. Региональную стимулирующую выплату от Ростовской области смогут получить военнослужащие, призванные из любого субъекта Российской Федерации, вне зависимости от места прохождения военной службы. Порядок этих выплат определен министерством обороны страны. Единовременная выплата предоставляется гражданину однократно. Она не учитывается при исчислении среднедушевого дохода семьи гражданина или одиноко проживающего гражданина для оказания им мер социальной поддержки, предоставляемых за счет областного бюджета. В правительстве региона добавили, что сумма единовременной выплаты для гражданских, которые заключат контракт с Минобороны РФ и пойдут служить в резервные полки, по-прежнему составляет 1,6 миллиона рублей.

https://ria.ru/20241209/vyplaty-1988228173.html

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ростовская область

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ростовская область, юрий слюсарь , министерство обороны рф (минобороны рф), общество