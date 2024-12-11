https://ria.ru/20241211/rossiya-1988627828.html

МИД ответил на обвинения в адрес России из-за выборов в Румынии

МИД ответил на обвинения в адрес России из-за выборов в Румынии - РИА Новости, 11.12.2024

МИД ответил на обвинения в адрес России из-за выборов в Румынии

Произошедшее на президентских выборах в Румынии - это "беспрецедентный случай", а обвинения в адрес России во вмешательстве - это "грязнейшая фальшивка",... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T16:13

2024-12-11T16:13

2024-12-11T16:13

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Произошедшее на президентских выборах в Румынии - это "беспрецедентный случай", а обвинения в адрес России во вмешательстве - это "грязнейшая фальшивка", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Это беспрецедентный случай, если говорить о странах, относящих себя либо к западным демократиям, либо стремящимся стать подобием западной демократии - я такое вряд ли и припомню", - сказала Захарова на брифинге в среду, комментируя аннулирование первого тура выборов в стране. Она подчеркнула, что при этом в румынских СМИ с американской подачи тиражируется надуманная версия о вмешательстве в выборы России. "Даже невозможно отвергать эти инсинуации, потому что это просто грязнейшая фальшивка", - подчеркнула она, говоря об обвинениях в адрес РФ. В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы. По итогам первого тура первое место занял независимый кандидат Кэлин Джеорджеску с 22,94% голосов, который проводил кампанию в TikTok. У Елены Ласкони, которая поддерживает партнерство с НАТО и США, 19,18% голосов. Конституционный суд Румынии 6 декабря принял решение об аннулировании первого тура выборов после повторного рассмотрения жалоб общественных организаций, кандидатов в президенты и государственных структур. В запросах приводились рассекреченные Высшим советом безопасности страны документы, согласно которым предвыборная кампания прошла с нарушениями. Президент Румынии Клаус Йоханнис 28 ноября провел заседание Высшего совета национальной обороны, в рамках которого МВД и спецслужбы представили закрытые отчеты о нарушениях в рамках избирательной кампании. По просьбам политиков и СМИ эти отчеты были рассекречены. Йоханнис опубликовал отчеты МВД и спецслужб, из которых следует, что сотни блогеров якобы получили оплату за продвижение Джеорджеску. Румынская служба информации заявляет, что для продвижения Джеорджеску использовалась платформа TikTok, в рамках которой было создано более 25 тысяч аккаунтов, большинство из которых активизировались за две недели до первого тура выборов. Расследование спецслужб установило, что деятельность этих аккаунтов контролировалась через Telegram-каналы.

https://ria.ru/20241209/dzheordzhesku-1988062071.html

https://ria.ru/20241207/rumyniya-1987820197.html

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в мире, технологии, румыния, россия, сша, мария захарова, клаус йоханнис, tiktok, нато