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МИД ответил на обвинения в адрес России из-за выборов в Румынии - РИА Новости, 11.12.2024
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16:13 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/rossiya-1988627828.html
МИД ответил на обвинения в адрес России из-за выборов в Румынии
МИД ответил на обвинения в адрес России из-за выборов в Румынии - РИА Новости, 11.12.2024
МИД ответил на обвинения в адрес России из-за выборов в Румынии
Произошедшее на президентских выборах в Румынии - это "беспрецедентный случай", а обвинения в адрес России во вмешательстве - это "грязнейшая фальшивка",... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T16:13
2024-12-11T16:13
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Произошедшее на президентских выборах в Румынии - это "беспрецедентный случай", а обвинения в адрес России во вмешательстве - это "грязнейшая фальшивка", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Это беспрецедентный случай, если говорить о странах, относящих себя либо к западным демократиям, либо стремящимся стать подобием западной демократии - я такое вряд ли и припомню", - сказала Захарова на брифинге в среду, комментируя аннулирование первого тура выборов в стране. Она подчеркнула, что при этом в румынских СМИ с американской подачи тиражируется надуманная версия о вмешательстве в выборы России. "Даже невозможно отвергать эти инсинуации, потому что это просто грязнейшая фальшивка", - подчеркнула она, говоря об обвинениях в адрес РФ. В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы. По итогам первого тура первое место занял независимый кандидат Кэлин Джеорджеску с 22,94% голосов, который проводил кампанию в TikTok. У Елены Ласкони, которая поддерживает партнерство с НАТО и США, 19,18% голосов. Конституционный суд Румынии 6 декабря принял решение об аннулировании первого тура выборов после повторного рассмотрения жалоб общественных организаций, кандидатов в президенты и государственных структур. В запросах приводились рассекреченные Высшим советом безопасности страны документы, согласно которым предвыборная кампания прошла с нарушениями. Президент Румынии Клаус Йоханнис 28 ноября провел заседание Высшего совета национальной обороны, в рамках которого МВД и спецслужбы представили закрытые отчеты о нарушениях в рамках избирательной кампании. По просьбам политиков и СМИ эти отчеты были рассекречены. Йоханнис опубликовал отчеты МВД и спецслужб, из которых следует, что сотни блогеров якобы получили оплату за продвижение Джеорджеску. Румынская служба информации заявляет, что для продвижения Джеорджеску использовалась платформа TikTok, в рамках которой было создано более 25 тысяч аккаунтов, большинство из которых активизировались за две недели до первого тура выборов. Расследование спецслужб установило, что деятельность этих аккаунтов контролировалась через Telegram-каналы.
https://ria.ru/20241209/dzheordzhesku-1988062071.html
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в мире, технологии, румыния, россия, сша, мария захарова, клаус йоханнис, tiktok, нато
В мире, Технологии, Румыния, Россия, США, Мария Захарова, Клаус Йоханнис, TikTok, НАТО
МИД ответил на обвинения в адрес России из-за выборов в Румынии

МИД РФ назвал обвинения Москвы во вмешательстве в выборы в Румынии фальшивкой

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМИД России
МИД России - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Произошедшее на президентских выборах в Румынии - это "беспрецедентный случай", а обвинения в адрес России во вмешательстве - это "грязнейшая фальшивка", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это беспрецедентный случай, если говорить о странах, относящих себя либо к западным демократиям, либо стремящимся стать подобием западной демократии - я такое вряд ли и припомню", - сказала Захарова на брифинге в среду, комментируя аннулирование первого тура выборов в стране.
Кэлин Джеорджеску - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Джеорджеску рассказал, из-за чего Румыния теряет свой суверенитет
9 декабря, 00:20
Она подчеркнула, что при этом в румынских СМИ с американской подачи тиражируется надуманная версия о вмешательстве в выборы России.
"Даже невозможно отвергать эти инсинуации, потому что это просто грязнейшая фальшивка", - подчеркнула она, говоря об обвинениях в адрес РФ.
В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы. По итогам первого тура первое место занял независимый кандидат Кэлин Джеорджеску с 22,94% голосов, который проводил кампанию в TikTok. У Елены Ласкони, которая поддерживает партнерство с НАТО и США, 19,18% голосов. Конституционный суд Румынии 6 декабря принял решение об аннулировании первого тура выборов после повторного рассмотрения жалоб общественных организаций, кандидатов в президенты и государственных структур. В запросах приводились рассекреченные Высшим советом безопасности страны документы, согласно которым предвыборная кампания прошла с нарушениями.
Президент Румынии Клаус Йоханнис 28 ноября провел заседание Высшего совета национальной обороны, в рамках которого МВД и спецслужбы представили закрытые отчеты о нарушениях в рамках избирательной кампании. По просьбам политиков и СМИ эти отчеты были рассекречены. Йоханнис опубликовал отчеты МВД и спецслужб, из которых следует, что сотни блогеров якобы получили оплату за продвижение Джеорджеску. Румынская служба информации заявляет, что для продвижения Джеорджеску использовалась платформа TikTok, в рамках которой было создано более 25 тысяч аккаунтов, большинство из которых активизировались за две недели до первого тура выборов. Расследование спецслужб установило, что деятельность этих аккаунтов контролировалась через Telegram-каналы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
Запад впервые успешно отразил "русскую агрессию" против страны НАТО
7 декабря, 08:00
 
В миреТехнологииРумынияРоссияСШАМария ЗахароваКлаус ЙоханнисTikTokНАТО
 
 
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