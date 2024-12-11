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Захарова рассказала, возможно ли исключение ХТШ из списка террористов

Захарова рассказала, возможно ли исключение ХТШ из списка террористов - РИА Новости, 11.12.2024

Захарова рассказала, возможно ли исключение ХТШ из списка террористов

РФ будет исходить из конкретных дел по вопросу исключения группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" из списка террористов, заявила официальный представитель МИД России... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T15:48

2024-12-11T15:48

2024-12-11T15:48

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. РФ будет исходить из конкретных дел по вопросу исключения группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" из списка террористов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Исходить надо из конкретных дел, из конкретных поступков, конкретных проявлений своей деятельности... Это вполне себе конкретные себе вещи, которые будут подразумевать конкретную их оценку", - сказала Захарова в ходе брифинга, отвечая на вопрос о возможности исключения ХТШ из списка запрещенный в РФ организаций. "Хайят Тахрир аш-Шам" также была объявлена Совбезом ООН террористической организацией. Постоянный представитель КНР при ООН Фу Цун заявил, что Совет Безопасности пока не обсуждает исключение ХТШ из этого списка, а постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял, что статус ХТШ как террористической организации - это "проблема". Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. После этого глава "правительства спасения", созданного вооруженной оппозицией в сирийской провинции Идлиб, Мухаммед Аль-Башир заявил о своем назначении на пост главы временного правительства Сирии на переходный период. Исполняющий обязанности премьер-министра Сирии Мухаммед Аль-Башир после этого заявил, что состав временного правительства Сирии сформирован, оно будет действовать до марта 2025 года.

https://ria.ru/20241211/siriya-1988604412.html

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