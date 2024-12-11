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Россия будет помогать другим странам в сфере ИИ, заявил Путин - РИА Новости, 11.12.2024
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18:05 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/rossija-1988661997.html
Россия будет помогать другим странам в сфере ИИ, заявил Путин
Россия будет помогать другим странам в сфере ИИ, заявил Путин - РИА Новости, 11.12.2024
Россия будет помогать другим странам в сфере ИИ, заявил Путин
Россия будет оказывать помощь другим странам в сфере искусственного интеллекта и надеется, что будет также использовать достижения стран-партнеров, заявил... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T18:05
2024-12-11T18:05
технологии
россия
владимир путин
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Россия будет оказывать помощь другим странам в сфере искусственного интеллекта и надеется, что будет также использовать достижения стран-партнеров, заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на конференции AI Journey. "Отечественные компании намерены и дальше создавать продукты и услуги на основе искусственного интеллекта и для себя, и для всего мира. Будем оказывать странам глобального Юга и Востока консультативную, техническую помощь в сфере искусственного интеллекта. И, разумеется, надеемся, что будем брать у партнеров их достижения", - сказал Путин.
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технологии, россия, владимир путин
Технологии, Россия, Владимир Путин
Россия будет помогать другим странам в сфере ИИ, заявил Путин

Путин: Россия будет помогать другим странам в сфере искусственного интеллекта

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Россия будет оказывать помощь другим странам в сфере искусственного интеллекта и надеется, что будет также использовать достижения стран-партнеров, заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на конференции AI Journey.
"Отечественные компании намерены и дальше создавать продукты и услуги на основе искусственного интеллекта и для себя, и для всего мира. Будем оказывать странам глобального Юга и Востока консультативную, техническую помощь в сфере искусственного интеллекта. И, разумеется, надеемся, что будем брать у партнеров их достижения", - сказал Путин.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Путин рассказал о востребованности российского опыта в применении ИИ
Вчера, 18:03
 
ТехнологииРоссияВладимир Путин
 
 
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