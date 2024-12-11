https://ria.ru/20241211/rossija-1988661997.html

Россия будет помогать другим странам в сфере ИИ, заявил Путин

Россия будет помогать другим странам в сфере ИИ, заявил Путин - РИА Новости, 11.12.2024

Россия будет помогать другим странам в сфере ИИ, заявил Путин

Россия будет оказывать помощь другим странам в сфере искусственного интеллекта и надеется, что будет также использовать достижения стран-партнеров, заявил... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T18:05

2024-12-11T18:05

2024-12-11T18:05

технологии

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966597249_0:106:3079:1838_1920x0_80_0_0_6ed4114a1c1b58957ca8483ff1cca349.jpg

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Россия будет оказывать помощь другим странам в сфере искусственного интеллекта и надеется, что будет также использовать достижения стран-партнеров, заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на конференции AI Journey. "Отечественные компании намерены и дальше создавать продукты и услуги на основе искусственного интеллекта и для себя, и для всего мира. Будем оказывать странам глобального Юга и Востока консультативную, техническую помощь в сфере искусственного интеллекта. И, разумеется, надеемся, что будем брать у партнеров их достижения", - сказал Путин.

https://ria.ru/20241211/tekhnologii-1988661117.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия, владимир путин