https://ria.ru/20241211/rossija-1988661997.html
Россия будет помогать другим странам в сфере ИИ, заявил Путин
Россия будет помогать другим странам в сфере ИИ, заявил Путин - РИА Новости, 11.12.2024
Россия будет помогать другим странам в сфере ИИ, заявил Путин
Россия будет оказывать помощь другим странам в сфере искусственного интеллекта и надеется, что будет также использовать достижения стран-партнеров, заявил... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T18:05
2024-12-11T18:05
2024-12-11T18:05
технологии
россия
владимир путин
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Россия будет оказывать помощь другим странам в сфере искусственного интеллекта и надеется, что будет также использовать достижения стран-партнеров, заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на конференции AI Journey. "Отечественные компании намерены и дальше создавать продукты и услуги на основе искусственного интеллекта и для себя, и для всего мира. Будем оказывать странам глобального Юга и Востока консультативную, техническую помощь в сфере искусственного интеллекта. И, разумеется, надеемся, что будем брать у партнеров их достижения", - сказал Путин.
https://ria.ru/20241211/tekhnologii-1988661117.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, владимир путин
Технологии, Россия, Владимир Путин
Россия будет помогать другим странам в сфере ИИ, заявил Путин
Путин: Россия будет помогать другим странам в сфере искусственного интеллекта