https://ria.ru/20241211/rossija-1988579636.html

В Кремле рассказали о диалоге со странами ближневосточного региона

В Кремле рассказали о диалоге со странами ближневосточного региона - РИА Новости, 11.12.2024

В Кремле рассказали о диалоге со странами ближневосточного региона

Россия сохраняет диалог со всеми странами ближневосточного региона, намерена делать это и дальше, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T12:38

2024-12-11T12:38

2024-12-11T12:38

россия

дмитрий песков

в мире

ближний восток

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Россия сохраняет диалог со всеми странами ближневосточного региона, намерена делать это и дальше, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Россия сохраняет диалог со всеми странами региона, мы намерены это делать и дальше", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20241210/peskov-1988360534.html

россия

ближний восток

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россия, дмитрий песков, в мире, ближний восток