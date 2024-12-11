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В Кремле рассказали о диалоге со странами ближневосточного региона - РИА Новости, 11.12.2024
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12:38 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/rossija-1988579636.html
В Кремле рассказали о диалоге со странами ближневосточного региона
В Кремле рассказали о диалоге со странами ближневосточного региона - РИА Новости, 11.12.2024
В Кремле рассказали о диалоге со странами ближневосточного региона
Россия сохраняет диалог со всеми странами ближневосточного региона, намерена делать это и дальше, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T12:38
2024-12-11T12:38
россия
дмитрий песков
в мире
ближний восток
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Россия сохраняет диалог со всеми странами ближневосточного региона, намерена делать это и дальше, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Россия сохраняет диалог со всеми странами региона, мы намерены это делать и дальше", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20241210/peskov-1988360534.html
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россия, дмитрий песков, в мире, ближний восток
Россия, Дмитрий Песков, В мире, Ближний Восток
В Кремле рассказали о диалоге со странами ближневосточного региона

Песков: Россия сохраняет диалог со всеми странами ближневосточного региона

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити"
Московский Кремль и небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити". Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Россия сохраняет диалог со всеми странами ближневосточного региона, намерена делать это и дальше, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Россия сохраняет диалог со всеми странами региона, мы намерены это делать и дальше", - сказал Песков журналистам.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Песков ответил на вопрос о рисках потери влияния на Ближнем Востоке
10 декабря, 12:31
 
РоссияДмитрий ПесковВ миреБлижний Восток
 
 
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